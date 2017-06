De Democraten profiteren niet van Trumps impopulariteit

Het had dinsdag zo’n mooie avond kunnen worden voor de Democraten: een zetel erbij in het Huis van Afgevaardigden, president Donald Trump die een toontje lager moet zingen, een Republikeinse fractie in de Senaat die het niet meer aandurft Obamacare af te schaffen. Maar de kiezers van een voorstad in Atlanta beslisten anders. Als opvolger van de Republikeinse afgevaardigde Tom Price, die minister van gezondheidszorg werd, kozen ze opnieuw een Republikein.

De Democraten hoopten die zetel af te pakken. Price had hem in november 2016 weliswaar gewonnen met 23 procent verschil, maar tegelijkertijd haalde Donald Trump in hetzelfde district maar 3 procent meer stemmen dan Hillary Clinton. Sindsdien is Trump alleen nog maar impopulairder geworden. Nog maar 36 procent van de Amerikanen vindt dat hij het goed doet, en onder de Republikeinen is zijn aanhang een relatief schamele 72 procent.

Dus hoopten de Democraten vurig dat, na drie mislukte pogingen elders in het land, in Atlanta het electorale keerpunt zou komen. Maar het werk van vrijwilligers en de toestroom van miljoenen dollars waren tevergeefs: de politiek onervaren kandidaat Jon Ossoff, legde het af tegen de Republikeinse Karen Handel, met een kleine 4 procent verschil.

Gewoon doorgaan

Hoe rampzalig het verlies voor de Democraten is, daarover verschillen de meningen. Dat Ossoff een zwaar Republikeins district bijna Democratisch wist te maken, geeft hoop voor de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden in november volgend jaar: met eenzelfde verschuiving als in Atlanta zou een groot aantal licht Republikeinse districten dan toch Democratisch moeten worden. Gewoon zo doorgaan dus, is de conclusie van sommige Democraten. In 2018 is de meerderheid in het Huis echt binnen handbereik.

Om kiezers die in november op Donald Trump stemden niet voor het hoofd te stoten, had Osoff het nauwelijks over de president

Anderen vinden dat de partij een sterkere kandidaat had moeten inzetten, en dat Jon Ossoff bovendien veel te vriendelijk campagne voerde. Om kiezers die in november op Donald Trump stemden niet voor het hoofd te stoten, had hij het nauwelijks over de president, of over het onderzoek naar Russische steun voor zijn verkiezing. Daarmee gaf hij de winst uit handen, denken bijvoorbeeld de aanhangers van de strijdbare linkse senator Bernie Sanders, verliezend gegadigde voor de Democratische nominatie voor het presidentschap.

Hier en daar wordt ook geopperd dat de partij de fractieleider in het Huis, Nancy Pelosi, moet vervangen. Zij is bij Republikeinen zeer onpopulair, en tijdens de campagne in Atlanta werd daar flink gebruik van gemaakt, door haar voortdurend in één adem te noemen met Ossoff.

Terwijl bij de Democraten de roep om verandering klinkt, kan de uitslag in Atlanta de Republikeinen juist verleiden op de ingeslagen weg voort te gaan. Vandaag zouden de Republikeinen in de Senaat bekendmaken hoe ze het zorgstelsel Obamacare willen afschaffen, in navolging van een eerder in het Huis van Afgevaardigden aangenomen wet. Die nieuwe zorgwet is impopulair, en de Democraten hadden gehoopt dat door verlies van de zetel in Atlanta de Republikeinen de moed in de schoenen zou zinken. Maar inkeer bij de Republikeinen, en het barsten van hun alliantie met president Trump, kunnen ze voorlopig vergeten.