De Democraten eisen nu eindelijk inzage in Trumps belastingaangifte

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden willen weten wat hij de Amerikaanse belastingdienst, de IRS, heeft verteld over zijn inkomen in de jaren 2013 tot en met 2018. De IRS moet ook vertellen of die aangiften extra zijn gecontroleerd en wat de uitkomst daarvan was.

Dat hij nog midden in extra controles zat, was voor Trump het argument om zijn aangiften niet openbaar te maken toen hij zich in 2015 kandidaat stelde voor het presidentschap. Dat is al tientallen jaren wel de gewoonte. Van de Democraten die in 2020 Trump hopen te verslaan, hebben er inmiddels al twee, Kirsten Gillibrand en Amy Klobuchar, hun financiële gegevens openbaar gemaakt. Van de andere vijftien kandidaten wordt dat spoedig verwacht.

Ze moeten me voortdurend hebben, lijkt het, omdat het om zulke grote bedragen gaat, en ik nu eenmaal een grote naam ben Donald Trump

Rechter Maar Trump is dat nog steeds niet van plan en geeft ook nu nog ‘controles’ als argument om zijn aangiften geheim te houden. “Ze moeten me voortdurend hebben, lijkt het, omdat het om zulke grote bedragen gaat, en ik nu eenmaal een grote naam ben. Maar zolang dat het geval is, voel ik er niet voor”, zei hij woensdag. Hij heeft nog geen officiële stappen genomen, maar algemeen wordt verwacht dat hij de IRS - de Amerikaanse belastingdienst - zal verbieden de stukken over te dragen. In dat geval zal de kwestie voor de rechter worden uitgevochten. Het verzoek om de stukken is ingediend door Richard Neal, de voorzitter van de commissie voor begrotingszaken. Die commissie heeft volgens de wet de bevoegdheid om aangiften van welke Amerikaan dan ook op te vragen, als onderdeel van het toezicht op de belastingdienst. Het besluit om het doopceel van Trump te lichten, werd genomen ondanks tegenstemmen van de Republikeinse minderheid in de commissie. Volgens hen zijn de Democraten alleen maar op zoek naar dingen om Trump mee in verlegenheid te brengen en zijn herverkiezing te hinderen. De leidende Republikein in de commissie, Kevin Brady, schreef in een brief aan de minister van financiën Steve Mnuchin dat het verzoek ‘misbruik maakt van de wettelijke bevoegdheid van de commissie’. De kans bestaat dat een rechter dat ook zo ziet. In het verzoek aan de IRS beschrijft voorzitter Neal dan ook uitgebreid hoe geïnteresseerd de commissie is in de omgang van de belastingdienst met presidenten in het algemeen. De commissie zou overwegen er wettelijke regels voor op te stellen. Richard Neal, de Democratische voorzitter van de begrotingscommissie van het Huis van Afgevaardigden, eist inzage in de belastingaangiften van Donald Trump. © REUTERS

Allergisch Trump heeft zich altijd allergisch getoond voor onderzoek naar zijn geldzaken. In interviews noemde hij dat een ‘rode lijn’ die speciaal aanklager Robert Mueller, die onder andere onderzoek deed naar zijn banden met Rusland, niet mocht overschrijden. En al voordat hij politicus werd, was dat zo. Een journalist van The New York Times, Timothy O’Brien, die het gewaagd had in een boek te schrijven dat Trump geen miljardair was, werd aangeklaagd voor smaad. Trump eiste vijf miljard dollar, maar kreeg bij de rechter geen voet aan de grond. Om een compleet beeld te krijgen van de financiën van de president eist commissievoorzitter Neal niet alleen zijn persoonlijke aangiften op, maar ook de stukken van een aantal stichtingen en bedrijven, waarvan Trump de eigenaar is. Als de commissie de stukken krijgt, is het nog niet zeker of ze ook openbaar worden gemaakt. De commissie heeft daar wel het recht toe. Behalve Trumps belastingpapieren wil het Congres ook nog steeds het rapport van Rusland-onderzoeker Robert Mueller zien. En wel helemaal, niet alleen de gedeelten die volgens minister van justitie William Barr openbaar kunnen worden gemaakt. Barr had oorspronkelijk tot 2 april de tijd, maar die dag verstreek zonder dat het rapport werd overgedragen. Nu heeft de commissie voor justitie de weg vrijgemaakt voor een officiële dagvaarding. De voorzitter, Jerrold Nadler, heeft die nog niet naar Barr gestuurd, hij geeft hem nog tot 10 april de tijd ‘om zich te bedenken’. Daarna maakt hij het officieel. En zal vermoedelijk ook deze wedstrijd touwtrekken tussen de regering-Trump en het Congres bij de rechter belanden.

