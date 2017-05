De ChristenUnie hoopt op een uitnodiging van Schippers

“In een tijd van populisme heeft het politieke midden nog maar een paar kansen om te bewijzen dat ze wel kunnen samenwerken voor een beter land”, zei partijleider Gert- Jan Segers vandaag tijdens het partijcongres van de ChristenUnie in Lunteren. “Ik herhaal vandaag wat ik eerder gezegd heb: wij zijn altijd bereid het gesprek aan te gaan. In alle openheid. Maar dan moeten we wel gewenst zijn. En zo niet, dan gaan we met hart en ziel in de oppositie aan onze idealen werken.”

Informateur Edith Schippers heeft alle politieke partijen gevraagd zich dit weekend te beraden op de formatie. Het is puur toeval dat de partijcongressen van ChristenUnie en VVD juist in dit belangrijke weekend vallen.

Klimaatbeleid

Het congres zal overigens niet veel veranderen aan de opstelling van de ChristenUnie, zegt woordvoerder Jonathan van de Geer. “Ons is nog niet gevraagd om te praten, dus daar is ook nog geen aanleiding toe.” Voor de ChristenUnie staat nog steeds overeind dat een volgend kabinet en de nieuwe Tweede Kamer werk moeten maken van een ambitieus klimaatbeleid, zei Segers tot de zaal. “En een belastinghervorming die ook gezinsvriendelijk is. Goed onderwijs. We gaan ons inzetten om tegenstellingen te verkleinen, tussen rijk en arm, tussen jong en oud, religieus en seculier. En we willen een humanitair vluchtelingenbeleid.”

We hadden niet gedacht dat Pechtold het zo hard zou spelen Maarten van Ooijen

Dat D66- partijleider Alexander Pechtold de samenwerking in een kabinet met de ChristenUnie “onwenselijk” heeft genoemd, was wel een kleine domper voor de partij. Het grote twistpunt zit hem in de initiatiefwet voor sterven bij een ‘voltooid leven’, die D66 indiende. “We hadden niet gedacht dat Pechtold het zo hard zou spelen”, zegt Maarten van Ooijen, CU- gemeenteraadslid in Utrecht en voormalig voorzitter van jongerenafdeling Perspectief. “Het kan twee dingen betekenen. Of hij koopt onderhandelingsruimte. Dan kunnen wij aanschuiven, maar is er weinig kans op succes. De tweede bedoeling van Pechtold zou kunnen zijn dat hij zo zijn eigen achterban al voorbereidt op pijnlijke beslissingen.”

De vrees van de ChristenUnie is dat de partij alleen mag aanschuiven ‘als pauzenummer’. Dat premier Rutte (VVD) vrijdag na de mislukte formatieonderhandelingen op het VVD- congres alsnog de loftrompet stak over GroenLinksleider Jesse Klaver, was daarom geen geruststelling. Ook de boodschap dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks ‘als vrienden’ uit elkaar gegaan zijn, is dat niet. “Als het met de ChristenUnie stukloopt, mag GroenLinks straks weer aanschuiven”, zegt Van Ooijen. “Daar zijn wij natuurlijk niet voor in.”