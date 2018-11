De CDU is hard toe aan een nieuwe partijvoorzitter

De belangrijkste vraag stelt Dirk Kontzer: “Wat gaat u anders doen dan mevrouw Angela Merkel?” Kontzer is al sinds hij zich kan herinneren lid van de CDU, Merkels partij. Afgelopen woensdag was hij in Düsseldorf om haar opvolger te zien, wie dat ook moge worden. Zijn wens is duidelijk: iets anders dan Merkel.

Over een week kiest de CDU een nieuwe voorzitter. De strijd gaat tussen de 38-jarige Jens Spahn, minister van gezondheidszorg en uitgesproken kosmopoliet, ervaren partijtijger Annegret Kramp-Karrenbauer (56) en buitenstaander Friedrich Merz (63), ooit Merkels tegenstrever, tegenwoordig bankier. Afgelopen weken toerde het drietal langs partijbijeenkomsten. Vanavond is de laatste, in Berlijn.

Wat het Kontzer betreft wordt het Merz, die van de drie de meest uitgesproken anti-Merkel is. In Düsseldorf zegt hij opnieuw de woorden die in de loop van zijn campagne gevleugeld zijn geworden. “Je hoeft niet ieder standpunt van de sociaal-democraten meteen over te nemen.” Voor Merz was Merkel te links. Dat is Kontzer van harte met hem eens. Bovendien: “Merz komt uit de regio.” Dat schept een band.

Grote belangstelling Als Kontzer zijn er meer. Voor de zesde regionale conferentie over Merkels opvolging had de CDU in Noord-Rijnland-Westfalen grofweg gerekend op zo’n 2500 belangstellenden. Dat was al flink, maar de regionale partij-afdeling hield rekening met het gegeven dat de regio een nogal belangrijke rol speelt bij de besluitvorming. Als het volgende week op stemmen aankomt, komen maar liefst 296 van de 1001 stemgerechtigde afgevaardigden uit Noord-Rijnland-Westfalen. De belangstelling bleek groter dan verwacht. Tien dagen voor het drietal het Düsseldorfse podium zou betreden, naderde het aantal aanmeldingen de 3000. In allerijl moest de bijeenkomst worden verplaatst naar de enige plaats in Düsseldorf waarin zoveel mensen passen: de Messe, aan de rand van de stad. Daar gaf een derde van de aanwezigen de opzwepende Friedrich Merz een klinkende staande ovatie, terwijl voor de anderen zittend werd geapplaudisseerd. Voor Angela Merkels leiderschap was er slechts beleefd, maar heel iel handgeklap. Dat zij haar functie als partijvoorzitter opgeeft, komt in haar partij duidelijk geen dag te vroeg. Achttien jaar was Merkel partijvoorzitter. De afgelopen twaalf combineerde ze die functie met het kanselierschap – een positie die ze voorlopig van plan is te behouden. Friedrich Merz kon in Düsseldorf dan een thuiswedstrijd voeren, landelijk gaat volgens vorige week verschenen peilingen de meeste sympathie uit naar Annegret Kramp-Karrenbauer, die als ‘AKK’ door het leven gaat. Maar liefst 38 procent van de Duitsers ziet in haar de beste nieuwe Merkel. Voor Merz is 29 procent, terwijl maar 6 procent van de Duitsers voor Spahn is.

Fouten Of een kleine lawine aan fouten die Friedrich Merz maakte zijn populariteit beïnvloedde, is niet bekend. Merz schopte menig CDU’er tegen de schenen door te stellen dat de partij ‘schouderophalend’ had gereageerd op de opkomst van de populistische partij AfD. Hij profileerde zichzelf als middenklasser, maar bleek miljonair. Tenslotte had hij zich ooit nogal gierig betoond tegen een dakloze die zijn laptop had gevonden. Merz profileerde zichzelf als middenklasser, maar bleek miljonair De strijd van AKK verliep soepeler. “Het verschil tussen ons drieën zit in één woord: ervaring”, zegt ze in interviews. Kramp-Karrenbauer was achttien jaar minister in de deelstaat Saarland, waarvan zeven jaar minister-president. Die functie legde ze afgelopen winter neer toen ze op verzoek van Angela Merkel partijsecretaris werd. Nadeel is wel dat AKK weinig kan zeggen over haar verschil met Merkel. “Ik wil dat criminele migranten sneller het land worden uitgezet”, zegt ze. Dat zij de populairste is, zegt ook niet veel. Die vraag werd aan het hele volk gesteld, maar het zijn de partij-afgevaardigden die volgende week vrijdag beslissen.

