De Castro's laten een verstard en geïsoleerd Cuba achter

"Ik heb toch ook het recht om af te treden, of niet soms?" Met die grap speculeerde Raúl Castro vijf jaar geleden al op zijn vertrek. Eerder had hij al eens voorgesteld om publieke functies te beperken tot twee termijnen. Die heeft hij er nu op zitten en hij houdt woord: vandaag kiest het Cubaanse parlement een nieuwe president. En hoewel de 86-jarige Castro als partijleider de machtigste man van het land blijft, markeert dit het einde van een dynastie. Bijna zestig jaar was de naam Castro synoniem voor de leiding van het land; eerst Fidel en vervolgens Raúl.

Tegelijk met Raúl vertrekt - naar verwachting - ook een reeks andere stokoude revolutionairen van de veelgeroemde 'historische generatie'; rebellenleiders van het eerste uur die in de jaren vijftig nog zij aan zij met de Castro's vochten in de legendarische strijd in de Sierra Maestra. Een aantal van hen kreeg in februari hoge onderscheidingen voor hun verdiensten, waaruit kan worden afgeleid dat ook zij gaan plaatsmaken voor nieuw bloed. De nieuwe leiders zijn afkomstig uit wat bekend staat als de 'verloren generatie', omdat zij altijd in de schaduw stonden van de voormalige rebellenleiders die piepjong aan de macht kwamen en het eeuwige leven lijken te hebben.

Het Cuba dat zij aantreffen staat er verre van florissant bij. De bevolking is vooral bezig te overleven tussen de rijen voor de winkels, de schaarste aan voedsel en de controle door de staat. Voedsel en dagelijkse artikelen variërend van pleisters tot wasmiddelen vormen al decennialang een probleem. Het Cubaanse productiesysteem ligt plat. Vrijwel alles moet geïmporteerd worden. In de buurtwinkels, waar Cubanen terecht kunnen met hun bonnenboekje en waar ze nog met peso's kunnen betalen, is vrijwel niets meer te krijgen. De supermarkten waar nog wel spullen liggen, rekenen af in 'convertibele peso's', een soort Cubaanse dollar - onbetaalbaar voor wie zijn salaris in peso's krijgt.

Internet

Het zijn stuk voor stuk problemen waar het land al mee kampte toen Castro de leiding in 2008 officieel van zijn broer overnam. Hij werd door velen gezien als progressiever en rationeler dan Fidel, en als de man die hervormingen kon doorvoeren, maar het bleef minimaal.

Raúl legaliseerde de koop en verkoop van huizen en auto's door particulieren, waardoor er beweging kwam in de huizenmarkt. Hij maakte reizen naar het buitenland gemakkelijker. Wat voorheen een privilege was voor artsen, sporters en musici werd toegankelijk voor iedereen die het enorme bedrag voor de nodige papieren kan neerleggen en die erin slaagt toestemming te krijgen. Al moeten dissidenten nog altijd rekening houden met flinke problemen bij het krijgen van een paspoort.

De afgelopen tijd bleef de starre planeconomie nog op de been dankzij de bijna gratis olie­le­ve­ran­ties van bondgenoot Venezuela

Daarnaast is het internet wat toegankelijker geworden. Voorheen kon alleen voor veel geld per uur worden ingelogd in de internationale hotels, of voor minder geld op een door het regime gecontroleerd intranet. Tegenwoordig komen Cubanen met mobiele telefoons samen op openbare hotspots om via zwakke en langzame wifi-signalen het web op te gaan. Ook kwamen er langzaam wat meer mogelijkheden om een eenmanszaakje op te richten in de dienstensector.

Aan een muur in Havana hangen portretten van onder anderen Che Guevara, de gebroeders Castro en muzikant Compay Segundo. © AP

Het hielp allemaal een beetje, maar niet genoeg om het land uit de crisis te houden. Continuïteit van de macht en het socialistische dogma bleven voor het regime - waarvan Raul slechts het gezicht was - belangrijker dan experimenten met democratie of vrije markt. Ronduit problematisch zijn politieke hervormingen. De eenpartijstaat is al een halve eeuw boven elke discussie verheven. Massa-arrestaties zoals de 75 dissidenten die tijdens de 'zwarte lente' van 2003 werden opgepakt, zijn niet meer voorgekomen maar de dagelijkse repressie gaat gewoon door. Cuba sloot 2017 af met meer dan 5.000 arbitraire arrestaties, meestal voor kortere tijd. Enkele jaren geleden leek een nieuwe generatie 'getolereerde' bloggers de vaandeldragers te worden van een voorzichtige opening, maar ook zij krijgen nu steeds vaker problemen met de politie.