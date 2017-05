De campagne ging niet over migratie

Nu de eerste poging tot coalitie is mislukt, kijken we opeens weer terug naar de verkiezingen. Dat treft, want juist afgelopen week ontving ik van onderzoekster Nel Ruigrok een eindrapport over de verkiezingen. Ruigrok houdt zich bezig met media en politiek, en had zich deze verkiezingen gestort op een bijzonder ambitieus project. Ze schraapte alles bij elkaar wat er op Twitter, Facebook, kranten en televisieprogramma’s over politiek werd gezegd en analyseerde dat.

Of ze ook kon zeggen welke partij het meest had gewonnen bij de enorme campagne-inzet op Facebook, vroeg ik haar in de nacht van de verkiezingsuitslag. Ze mailde subiet terug dat ze weliswaar in Hongkong zat, maar zich wel een paar uur in haar data kon begraven. “Ik kan toch niet slapen”, zei ze. Een paar uur later stuurde ze me een stapel grafieken waaruit bleek dat de PVV zich het meest pregnant in de tijdlijnen van de mensen had weten in te graven.

Het ging niet alleen over de sociale media. Ruigrok had zich met een wetenschappelijk team gebogen over alle media. Hoe vaak welke partijen waar werden genoemd, welke onderwerpen domineerden. Zo begon ik deze week aan het eindrapport met één vraag: zou die paginagrote advertentie, die brief aan het volk van Nederland die Rutte schreef, nou iets hebben uitgehaald?

De Facebook-analyse die ik de dag na de verkiezingen kreeg was in het eindrapport een klein onderdeel. Er was veel meer. Gisteren moest ik het nogmaals lezen, voor het antwoord op de vraag waarom de verkiezingscampagne zo weinig over vluchtelingen ging. Dat onderwerp, begreep ik, wordt door kiezers geassocieerd met de PVV. Dat betekent dat alle andere politici het liever mijden. Precies ook de reden waarom niemand behalve GroenLinks over het klimaat wilde praten.

Eerder was ik eraan begonnen met dat verhaal van Rutte in mijn achterhoofd, over normaal doen en je aan onze normen houden. Ik las dat wij, in de wereld van de krantenlezers, in een heel andere wereld leefden dan zij, de Facebook-gebruikers.

De online mening is veranderlijker Terwijl wij in onze cocon van hoger opgeleiden, ons verwonderden over het uitblijven van zoiets als een tweestrijd tussen Rutte en Wilders (we zeiden ‘horserace’), wisten de mensen op Facebook niet dat er geen tweestrijd was: bij hen was ‘ie er wel. Dat er ook andere partijen aan de verkiezingen meededen werden ze daar amper gewaar. Maar wat misschien nog wel interessanter is, was dat Ruigrok uitzocht welke mensen onder invloed van de media van gedachten veranderden. Dat bleken amper krantenlezers. Juist de opinies van mensen in de Facebook-wereld zijn nog om te buigen. Was het doel dus om zwevende lezers te overtuigen, dan had die brief van Rutte weinig zin. Maar hij vond via de kranten ook zijn weg naar de sociale media en bepaalde daar het onderwerp van de campagne: dat het om integratie ging, niet om immigratie. Romana Abels vervangt deze week Lex Oomkes

