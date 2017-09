De burger mag vaker verlost worden van planeetbrede schuldgevoelens

En dát is dan weer een geruststellend gevoel, gezien het aanstaande aantreden van een VVD-CDA-CU-D66-kabinet. Zou groen denken ook een beetje rechts kunnen zijn? Zal de komende regering ons tóch kunnen motiveren tot duurzamer leven?

Lees verder na de advertentie

Ik ging er even op hopen nadat we deze zomer, met de buren, eindelijk zonnepanelen op het dak hadden gezet en ik eindelijk verlost werd van dat linkse schuldgevoel dat je met elk wasje het voortbestaan van de planeet in gevaar brengt. Want je neemt energie, maar dat is helemaal niet erg, want je wekt die helemaal zelfvoorzienend op door de gratis zon op het dak te benutten! Bovendien zie je de energierekening teruglopen - dat helpt ook. Eigenbelang en bewust leven: dat kon samengaan.

Zelfhatende alarmisten Deze tevredenheid herinnerde me aan de ideeën van Roger Scruton, de conservatieve Engelse filosoof waar Thierry Baudet zijn term oikos vandaan heeft, zonder trouwens Scrutons zorgen om natuurverwoesting te delen. In ‘Oikofobie’ (2013) zet de Nederlandse politicus woorden als klimaatverandering en opwarming consequent tussen aanhalingstekens. Allemaal bedenksels van zelfhatende alarmisten. Maar goed, hoe zat dat ook alweer met Roger Scruton zelf? Wat had deze conservatieve natuurliefhebber te zeggen over zonnepanelen en duurzame burgerinitiatieven? Nou, vooral dat natuurbescherming verre van links is. De motivatie daartoe, schrijft hij in ‘Groene filosofie (2012) komt juist voort uit behoudzucht, uit het respect voor het locale (ónze tuin, óns parkje, óns land), uit de oikofilie die conservatieven volgens hem altijd op waarde hebben weten te schatten. Dit in tegenstelling tot linkse activisten die alles willen omwoelen en verwachten dat ‘gewone mensen’ het leed van de hele wereld, van koffieboer tot ijsbeer, op hun schouders nemen. Schroef terug, dat machteloos makende schuldgevoel Scruton zet het contrast te sterk aan, maar dat de burger vaker verlost mag worden van planeetbrede schuldgevoelens (‘oikofobische zelfhaat’, zou Baudet zeggen), dat ben ik met hem eens. Schroef dat machteloos makende schuldgevoel terug, adviseert de Brit, maar stimuleer wél de buurtbrede aanschaf van zonnepanelen, de vraag naar oplaadpalen en bioboeren, de burgers die zich verzetten tegen een nieuw vliegveld of een weg door hun geliefde bos. Houd hen betrokken door aan te sluiten bij hun zorg voor de eigen oikos. Als dát typisch conservatief denken is, dan hoeft een rechts-christelijk kabinet geen ecologische catastrofe in te luiden.