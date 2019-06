De Britten vertrekken dit najaar écht uit de EU, als het aan Boris Johnson ligt althans

Boris Johnson is altijd een beetje anders dan de anderen. Dus als hij zich kandideert voor het premierschap, doet hij dat in stijl. Zijn negen medekandidaten hadden hun plannen maandag of dinsdag al bekendgemaakt, hij bleef stil. De vraag was zelfs even of hij nog iets zou gaan zeggen, voor de fractie van de Conservatieve partij op donderdag een eerste schifting maakt uit tien mogelijke nieuwe premiers.

Uiteindelijk stal Johnson de show door als allerlaatste voor de pers te verschijnen. Veel nieuws zei hij niet: wat Johnson betreft gaat het Verenigd Koninkrijk zich nu heel serieus voorbereiden op een ongeregeld vertrek uit de EU op 31 oktober. Niet omdat hij zo graag zonder akkoord de EU uit wil, maar omdat alleen dat scenario volgens hem voldoende druk op de EU legt om nog iets aan het bestaande akkoord te veranderen.

Ballen en moed

Net als de meeste van zijn medekandidaten gaat Johnson voorbij aan het gegeven dat de EU niet van plan is om nog een keer te gaan onderhandelen. Brussel heeft al talloze keren te kennen gegeven dat het bestaande akkoord uitonderhandeld en klaar is – het is dat akkoord of geen akkoord. Johnson gelooft daar niets van. “Ik wil niet dat de uitkomst is dat er geen akkoord is, maar ik verwacht niet dat dat het geval zal zijn”, zei Johnson. “Alleen als we de ballen en de moed hebben om klaar te zijn voor een vertrek zonder deal, kunnen we Brussel overtuigen van het akkoord dat we nodig hebben”, zegt hij.

Hij belooft de inwoners van het Verenigd Koninkrijk “nieuw optimisme en nieuwe vastberadenheid”. “Rond het land hangt een stemming van moedeloosheid, wanhoop zelfs”, constateerde Johnson. “We moeten de eenheid herstellen, maar aan die taak kunnen we niet beginnen voor we dat ene ding dat het volk ons vroeg te doen, hebben volbracht. Na drie jaar en twee gemiste deadlines moeten we de EU op 31 oktober verlaten.”

De voornaamste reden voor Johnson om dit najaar uit de EU te willen vertrekken is een politieke: hij vreest dat de Conservatieve Partij zich nog verder vervreemdt van haar kiezers als er meer uitstel komt. De partij leed zware verliezen in zowel de gemeenteraadsverkiezingen van maart als de Europese verkiezingen van drie weken geleden, toen de Brexit Party van Nigel Farage veel stemmen kreeg.