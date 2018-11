De Britse minister voor brexitzaken treedt af

Hij kan zich niet vinden in de afspraken over Noord-Ierland in het akkoord over de brexit met de EU, zo liet hij donderdag weten. Volgens Raab zijn de afspraken een gevaar voor de integriteit van Groot-Brittannië. “Ik kan niet naar eer en geweten de ontwerp-brexitovereenkomst van het Verenigd Koninkrijk met de EU steunen”, vertelde Raab tegen de BBC.

Raab werd in juli naar voren geschoven als minister van brexitzaken. Hij onderhandelde de afgelopen maanden namens het Verenigd Koninkrijk met EU-onderhandelaar Michel Banier over de brexit.

Raab is uitgesproken pro-brexit. Zijn aanstelling was een bewuste keuze van May, om daarmee de delicate balans in de regering tussen zij die voor en zij die tegen de brexit stemden in stand te houden.

Waarom hij precies is opgestapt na een deal die hij zelf met de EU heeft bereikt, is nog onduidelijk. Eerder donderdag stapte Shailesh Vara, onderminister van Noord-Ierse zaken, al op.

“Een goede deal is in zicht”, zei Raab in augustus nog over de onderhandelingen. En mochten de onderhandelingen toch mislukken, zei hij toen, dan ligt de schuld daarvoor bij de EU. “Als de EU ons beantwoordt met hetzelfde niveau van ambitie en pragmatisme, zullen we een sterke overeenkomst afsluiten met voordelen voor beide kanten. Tegelijkertijd moeten we uiteraard rekening houden met de andere mogelijkheid, dat de EU onze ambitie en pragmatisme niet evenaart, en we geen akkoord bereiken.”

De jurist Raab was eerder staatssecretaris van huisvesting, medewerker op het departement van justitie en parlementariër voor de Conservatieven.

