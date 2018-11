De Britse kranten speculeren erop los: Heeft May een brexit-akkoord?

Het zijn niet meer dan signalen, maar in het Verenigd Koninkrijk staan de kranten er toch bol van. Daar zien journalisten volop tekenen dat premier May aanstaande maandag of dinsdag plots een brexit-akkoord aan haar ministersploeg voor zal leggen.

In de eerste plaats zijn er de intensieve reisbewegingen van May. Vandaag trof ze haar Franse collega Emmanuel Macron. Officieel waren ze samen de verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog aan het vieren, maar op de agenda stond ook een ‘werklunch’, waar ongetwijfeld het gesprek over de brexit een groot deel van de beschikbare tijd in beslag nam.

De Franse lunch was het klapstuk van een week waarin May achter alle Europese schermen aan het smoezen was. Zo trof ze vanochtend de Belgische premier Charles Michel, ook onder het mom van de honderdste Eerste Wereldoorlog-herdenking. De dag ervoor smiespelde ze met Mark Rutte in de zijlijn van een diner met Navo-leiders.

Verder zijn er de aanhoudende lekken vanuit de onderhandelaars, die het idee geven dat de deal eraan zit te komen. The Times legde de hand op een geruststellend bedoelde brief van May aan de leiders van de Ierse Democratische Unionisten Partij (DUP) over de Ierse grens, die alleen in een puur theoretisch geval in zee zou komen te liggen. The Telegraph wist te melden dat de Britten Europese vissers moeten blijven toelaten tot hun territoriale wateren, als tegenprestatie voor een jaar langere onderhandeltijd over een handelsovereenkomst.

Laatste stadium

Van de Brusselse kant zijn de geluiden minder voortvarend. Vanuit Helsinki liet Donald Tusk donderdag aan journalisten weten dat in de onderhandelingen inderdaad het laatste stadium bereikt was, maar dat hij verwachtte nog zeker een week nodig te hebben. Ook EU-onderhandelaar Michel Barnier zei dat er meer tijd nodig was.

Het is in May’s belang dat het nu snel gaat. Hoe langer het duurt, hoe minder waarschijnlijk het is dat de in potlood genoteerde Europese top in de laatste week van november kan doorgaan. Wordt het later, dan kan een deal pas half december worden ondertekend. Voor May is essentieel dat het parlement zich nog voor het kerstreces over een eventueel resultaat buigt, om te voorkomen dat haar tegenstanders de hele kerstvakantie gebruiken om zo veel mogelijk kritiek te mobiliseren.

Of het parlement een deal zal goedkeuren, blijft sowieso spannend. Of May de steun van de Ierse DUP houdt is onzeker en ook in haar eigen partij zit nogal wat weerstand.