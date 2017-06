De Brexit kan haast niet chaotischer beginnen

Wat had Theresa May zich deze week anders voorgesteld. In plaats van met veel zelfvertrouwen te beginnen aan de brexit-onderhandelingen, verschijnt haar regering uiterst verzwakt aan de start.

Het begon met de dramatisch verlopen verkiezingen vorige week. May verloor de absolute meerderheid en is sindsdien in ingewikkelde gesprekken verwikkeld met de kleine Noord-Ierse partij DUP om een soort gedoogsteunconstructie in elkaar te timmeren. Iets wat nog altijd niet rond is.

Daarnaast kwam haar leiderschap wederom zwaar onder vuur door haar afstandelijke optreden na de flatbrand in het westen van Londen. May besloot, omringd door veiligheidspersoneel, alleen met de hulpdiensten te praten en niet met slachtoffers en nabestaanden. Ook maakte ze een uiterst instabiele indruk in een tv-interview met de BBC waarin ze geen antwoorden gaf op de vragen en niet in staat was om fouten toe te geven. Het zorgt inmiddels voor een torenhoge druk op een premier in blessuretijd. De vraag is niet meer of, maar wanneer er een einde komt aan haar premierschap.

Onderhandelingen

In die hoedanigheid stuurt ze vandaag David Davis, minister voor brexit-zaken, naar Brussel om te beginnen met de loodzware onderhandelingen. Hij zal het Britse onderhandelingsteam aanvoeren en bij de gesprekken recht tegenover de Fransman Michel Barnier zitten, namens de overige 27 EU-lidstaten zijn evenknie.

En Davis' ministerie voor brexit-zaken beleefde ook een zeer tumultueuze week. Het ministerie dat de onderhandelingen heeft voorbereid, zag de afgelopen week twee staatssecretarissen opstappen. Beiden konden zich niet vinden in de strategie en gaven af op de communicatie tussen het ministerie en Downing Street. Bijna een jaar lang hadden de twee zich voorbereid op de onderhandelingen. Twee gloednieuwe vervangers beginnen daarmee met een enorme kennisachterstand aan hun klus.

Door alle commotie in eigen land is het mandaat waarmee Davis kan aanschuiven daardoor behoorlijk afgebrokkeld. De Britse regering speelde het spel tot voor kort nog keihard. Liever geen deal, dan een slechte deal, klonk het dreigend uit de mond van premier May. Als Brussel niet bereid was tot een compromis, dan waren de Britten bereid van tafel weg te lopen. Daar zouden de Britten economisch last van krijgen, maar landen als Nederland, Frankrijk en Duitsland even zo.

Ook wilde May uit de interne markt en uit de douane-unie stappen: zoveel mogelijk banden met de Europese Unie verbreken zodat de Britten én van het vrij verkeer van personen afkunnen, de grootste doorn in het oog voor May, én op eigen houtje handelsdeals sluiten met de rest van de wereld. Iets wat ze als EU-lid niet kunnen. De zogenaamde harde brexitvariant.