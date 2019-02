De brexit-emoties liepen weer eens hoog op

Met nog vijftig dagen te gaan voor de vertrekdatum van 29 maart, en bij gebrek aan enige inhoudelijke vooruitgang die ruim 500 miljoen burgers gerust zou stellen, bood de politieke brexit-arena woensdag de aanblik van een ordinair verbaal moddergevecht.

Blikvanger daarin was ‘EU-president’ Donald Tusk. Met de Ierse premier Leo Varadkar aan zijn zijde, en aan het einde van een beschaafde, zij het pessimistische persverklaring, schudde de Pool een verrassing uit de mouw. “Trouwens”, zei hij, op de vertrouwde bedachtzame manier, “ik heb me afgevraagd hoe die speciale plek in de hel eruit ziet voor degenen die brexit hebben gepropageerd, zonder zelfs maar een schets van een plan hoe dat veilig ten uitvoer te brengen. Dank u.”

De woedende reacties van de Britten waren in Brussel bijna zonder versterking te horen. “Die is waarschijnlijk prettiger dan de speciale plek in de hel die is gereserveerd voor overbetaalde Brusselse bureaucraten die denken dat kiezers niet mogen beslissen over hoe hun land wordt bestuurd, Donald”, tweette radiopresentatrice en columniste Julia Hartley-Brewer.

Bij Sammy Wilson, Brits parlementariër namens de Noord-Ierse partij DUP (zonder wier gedoogsteun de Conservatieven niet kunnen regeren) kwam het stoom helemaal uit de oren. “Deze duivelse euromaniak doet zijn best om het VK vast te ketenen aan de EU-bureaucratie”, aldus Wilson. “Het enige dat hij zal bereiken, is het verzet versterken van degenen die ervoor hebben gekozen bevrijd te zijn van Tusk en diens met de drietand zwaaiende coterie.”

Stiekem mee eens

Het bezoek van de Britse premier dreigt uit te lopen op een nieuwe deceptie

Donderdag is premier Theresa May in Brussel. In haar gesprekken met raadsvoorzitter Tusk en commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zou het weer over de inhoud moeten gaan. Ze heeft ook geen reden om zich aangesproken te voelen door Tusks hel-opmerking; misschien is ze het stiekem zelfs met hem eens. May deed in 2016 als minister niet mee aan de brexit-campagne, ze was juist voor een blijvend EU-lidmaatschap.

Het bezoek van de Britse premier dreigt uit te lopen op een nieuwe deceptie. Ze is gestuurd door het Britse Lagerhuis met de opdracht de afspraak over de gewraakte backstop open te breken, maar May weet dat dat niet gaat gebeuren.

De EU staat naar eigen zeggen nog steeds open voor oplossingen die het openhouden van de grens op het Ierse eiland garanderen en die de backstop overbodig zouden maken. Maar de aangedragen ideeën, onder meer over onzichtbare, hi-tech-grenscontroles, overtuigden de EU-onderhandelaars vorig jaar niet en dat doen ze nog steeds niet.

Een tijdslimiet aan de backstop, of het eenzijdige Britse recht om die noodmaatregel te beëindigen, zijn al helemaal onbespreekbaar. Brussel heeft dan ook geen idee wat May meebrengt aan ‘alternatieve regelingen’ die volgens de op 29 januari aangenomen Lagerhuis-resolutie de backstop zouden moeten vervangen.