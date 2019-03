De brexit-citroen is inmiddels geheel leeggeknepen

Na een turbulente brexit-week, die geen verlichting heeft gebracht, wordt dit weekeinde naarstig verder gezocht naar een uitweg uit de impasse. Cruciaal daarin is overleg tussen de regering-May en de kleine Noord-Ierse partij DUP. Die heeft May’s brexit-akkoord met de EU steeds afgewezen.

Hoewel de DUP slechts tien zetels heeft in het Lagerhuis, kan een eventuele last-minute-omslag van de Noord-Ieren mogelijk een keerpunt zijn. Waarschijnlijk stemt het parlement dinsdag voor de derde keer over de terugtrekkingsovereenkomst. Om een meerderheid voor het akkoord mogelijk te maken, zouden 75 parlementariërs van mening moeten veranderen.

De Britse brexit-mi­nis­ter Barclay zei vrijdag dat hij de voorkeur geeft aan een no deal-brexit op 29 maart boven lang uitstel

Tegelijk is de EU zich aan het beraden over het aanstaande Britse verzoek om de brexit-datum uit te stellen. Vrijdag bezocht voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad premier Rutte in Den Haag. Maandag spreekt hij in Berlijn en Parijs met de regeringsleiders Merkel en Macron, dinsdag treft Tusk de Ierse premier Varadkar in Dublin. Op donderdagavond, als alle 28 regeringsleiders bijeen zijn in Brussel, zou het unanieme antwoord van de EU er moeten liggen.