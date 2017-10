De boze burger wordt met geld verleid

De gewone burger uit de inleiding van het regeerakkoord werd in de toelichting van Rutte vorige week dinsdag de boze burger. Maar stelde Rutte in 2015 niet dat die, in mijn woorden, zich eens wat minder zou moeten aanstellen? Dat een meer sociale opstelling min of meer een maatschappelijke plicht is?

De boze burger is met de totstandkoming van het regeerakkoord gecodificeerd. We moeten begrip hebben voor hem (en haar). Hij is nu officieel tot beleidsdoel gepromoveerd. Rutte, zo stelde hij in één van de interviews na de presentatie van het regeerakkoord, wil de PVV-kiezer verleiden bij Wilders weg te gaan.

Als je het regeerakkoord nagaat, is de boze burger een gemiddeld mens. Gemiddeld wat inkomen en opleiding betreft. Zeg maar de kleine man, met zijn confectiepakkie an, om met Louis Davids te spreken. En de tweede premisse: die boze burger valt uit de klauwen van Wilders en de SP te redden met centen. Veel van al die miljarden die extra worden uitgegeven zijn bedoeld om de boze burger wat minder boos te maken. Geld brengt wel degelijk geluk.

Xenofoob

Het is echter maar de vraag of de normale Nederlander en de boze burger zo één op één samenvallen. Volgens de analyse van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kennelijk wel. Als we de verkiezingsuitslag van 15 maart erbij nemen kennelijk niet. Althans, het valt niet aan te nemen dat er maar ruim 2 miljoen normale burgers zijn. Dat aantal stemmen werd op de PVV dan wel de SP uitgebracht. Acht miljoen stemmen gingen naar andere partijen. Als aantallen bepalend zijn voor wat normaal is, zou je dus mogen verwachten dat ze juist niet op de flanken van de vaderlandse politiek geland zijn.

Dit is overigens geen bewijs dat de gewone man niet zou bestaan. Hij bestaat wel degelijk, maar, zoals de historicus en journalist Jos Palm in zijn onlangs verschenen boek over de geschiedenis van de gewone man stelde, hij is vooral gewoon, omdat hij in zoveel gedaanten kan opduiken. De gewone man kan xenofoob zijn of juist vrijwilliger bij de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

De gewone man wordt een boze burger uit frustratie. En het is maar de vraag of die frustratie met geld valt weg te nemen. Het is een vraag uit twijfel, niet meer dan dat. Een alternatieve benadering zal een stuk moeilijke te formuleren vallen, hoe nodig wellicht ook.

De nuchtere constatering dat als er ruim twee miljoen kiezers de flanken in de politiek opzochten er nog altijd vier keer zoveel kiezers op, om een ouderwetse term te gebruiken, burgerlijke partijen hebben gestemd, kan niet alles wegrelativeren. Mochten twee miljoen kiezers permanent afscheid genomen hebben van politiek vanuit het midden, dan is er een acuut en zeer groot probleem.

In die zin is wat de nieuwe coalitie probeert absoluut te billijken. Daar komt ook nog eens bij dat het lager betaalde deel van de middenklasse het financieel zwaar heeft. Vooral rond het inkomensniveau waar allerlei toeslagen wegvallen en de gouden kooi van de afhankelijkheid je probeert vast te houden.

En toch dient er grote twijfel te bestaan of het type beleid dat de vier partijen nu zeggen voor te staan ook daadwerkelijk de oplossing is.