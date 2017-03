De boosheid zit diep bij de PvdA

De leden – ook de mensen thuis konden meestemmen – onderstrepen hiermee de lijn die de top heeft uitgezet: liever niet nog eens met de liberalen. Andersom is de afkeer minder groot. VVD-fractieleider Halbe Zijlstra zei dit weekend in het Algemeen Dagblad dat hij de PvdA zeker een optie vindt als vierde partij naast CDA en D66. Maar de achterban van de PvdA wijst dat af.

Lees verder na de advertentie

Ook al duurt de formatie twee maanden, of twee jaar, dan nog moet de PvdA zich verre houden van een kabinet waar de VVD de boventoon voert, aldus een lid op de bijeenkomst waar mensen konden uithuilen over de val van 38 naar 9 zetels.

Politiek leider Lodewijk Asscher zei woensdagavond al na de verpletterende nederlaag van de PvdA dat haar bescheidenheid past, en een rol in de oppositie. In de campagne zette hij in op een linkse coalitie. Daar zou tweederde van de leden wel voor voelen, maar eenderde ook niet.

Spekman In de partij nam de afgelopen dagen de druk op voorzitter Hans Spekman toe om te vertrekken. De leden zouden daar zaterdag over beslissen. Vrijdagavond haalde voorzitter Hans Spekman de druk al van de bijeenkomst door aan te kondigen dat hij opstapt. Niet meteen, maar in oktober, zodat hij nog tijd heeft om de procedure voor de nieuwe voorzitter in gang te zetten. Ook kan hij dan het ingrijpende reorganisatieproces leiden – de partij verliest tientallen medewerkers nu ze zo klein is geworden. Hoe diep de boosheid en teleurstelling zit over de nederlaag, bleek wel uit het feit dat slechts zestig procent van de leden Spekman nog een paar maanden de tijd gunt. Met de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar voor de deur, wilde een forse minderheid dat er haast werd gezet achter het zoeken van een nieuwe voorzitter en dat hij eerder zou vertrekken. Dit wordt een lange tocht door de woestijn, en daarbij hebben we elkaar nodig Politiek leider Lodewijk Asscher moest eraan te pas komen om de gekozen oplossing door te zetten. “Dit wordt een lange tocht door de woestijn, en daarbij hebben we elkaar nodig”, zei Asscher. Hij prees Spekman dat hij niet ‘met vakantie’ gaat maar mee wil helpen de partij weer op de rails te krijgen. Van de ledenraad moet hij zich de resterende maanden wel op de achtergrond houden en zich niet bemoeien met het ingrijpende veranderingsproces dat top en leden noodzakelijk vinden.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.