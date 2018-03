De blije verliezers van de PvdA

Het heeft iets surrealistisch. In de Amsterdamse binnenstad staat woensdagavond een zaaltje tjokvol PvdA-leden. Op een scherm zijn de exitpolls van de gemeenteraadsverkiezingen te zien. Emmen is tegen tienen aan de beurt. De PvdA lijkt er van 15 naar 14,4 procent te zakken, waarna in de zaal een groot feest losbarst. Gebalde vuisten vliegen de lucht in, kelen gaan wijd open. Alsof de partij zojuist een grandioze verkiezingsoverwinning heeft geboekt.

Dat heeft de PvdA niet. Afgaand op de exitpolls en getelde stemmen, moet de partij na de historische nederlaag bij de landelijke verkiezingen van vorig jaar opnieuw zware klappen incasseren. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht krimpen de sociaaldemocraten flink, terwijl electorale concurrent Denk – voortgekomen uit ex-PvdA’ers – de partij in de Domstad voorbijstreeft. “Het beeld is duidelijk: we doen het slechter dan vier jaar geleden”, zegt partijleider Lodewijk Asscher.

Maar het is maar hoe je ernaar kijkt, zegt Asscher tegelijk. De sociaaldemocraten vergelijken de uitslagen liever niet met de lokale verkiezingen van 2014, nee, 2017 is de graadmeter. Afgezet tegen die dramatische uitkomsten zijn er bij de lokale verkiezingen lichtpuntjes te zien, zo benadrukken ze. “We krabbelen gelukkig ook een beetje op”, aldus de Rotterdamse lijsttrekker Barbara Kathmann. “Ten opzichte van 2017 hebben we gewonnen”, zegt haar Amsterdamse collega Marjolein Moorman.

Juichen

Zo zijn er meer zuchten van verlichting te horen. “We blijven de grootste op links”, concludeert Tweede Kamerlid Gijs van Dijk na het zien van de exitpoll uit Rotterdam tevreden. “We hebben een lange weg te gaan, maar we laten zien dat we er weer staan.” Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar is in haar nopjes met de groei van twee naar drie zetels in de gemeente Hattem, vlakbij haar woonplaats Zwolle. “Daar heb ik echt om gejuicht.”

'Ik hoopte dat vandaag het begin van een heel klein beetje linkse lente zou kunnen zijn. Ik constateer dat die er is' PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar

Buitenstaanders zien die avond een club 'happy losers' tot laat feestvieren, waaronder bijzonder veel jongeren. Ze highfiven met Asscher, dragen een strak leren jack over hun rode PvdA-campagnetrui en juichen hun partijleider na zijn toespraak toe, ook al had hij daarin niet alleen goed nieuws te melden. “Lo-de-wijk!, Lo-de-wijk!”, loeien ze nadat Asscher ze op het hart heeft gedrukt trots te zijn op de PvdA. “We want more! We want more!”

Het is precies de vrolijkheid die Asscher bij de partij wil zien, en die hij naar buiten toe wil uitstralen. Het moet gedaan zijn met het mopperimago van de PvdA. “Toen ik hieraan begon, heb ik er heel bewust voor gekozen om dit werk trots en opgewekt te gaan doen.” Dus heeft hij het liever over Veendam waar de PvdA volgens de prognose van 9 naar 18 procent gaat dan over de schamele vijf zetels die de partij in het ooit zo rode bolwerk Amsterdam over lijkt te houden.

“De afdronk is zoet”, vat Vedelaar haar gevoel over de avond samen. “Het is heel belangrijk dat we weer gestaag aan het groeien zijn ten opzichte van vorig jaar. Ik hoopte dat vandaag het begin van een heel klein beetje linkse lente zou kunnen zijn. Ik constateer dat die er is." Ze denkt even terug aan de campagne. "‘Bestáán jullie nog?!’, vroeg iemand me op straat. Daar moet ik altijd om lachen. We kunnen klappen krijgen, maar we staan altijd weer op. Mensen waarderen die dapperheid in ons.”

