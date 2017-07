De bleke koppies van de partijleiders zijn nog niet klaar

Een beetje wit om de neus en met wallen onder de ogen. Zo verlieten de partijleiders van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie twee dagen geleden Den Haag voor een korte vakantie. "Even een paar weken iets anders doen en daarna weer met frisse moed aan de slag", zei Sybrand Buma (CDA).

Lees verder na de advertentie

Politiek is een hard vak. De leiders van de partijen die deelnemen aan de formatie zijn al sinds het najaar vrijwel onafgebroken in touw. Dat geldt zeker voor Buma en zijn collega's Mark Rutte (VVD) en Alexander Pechtold (D66). Eerst de verkiezingscampagne, direct daarna de formatie. Niet van negen tot vijf, maar ook vaak in de avonden en weekends.

Een ex-minister die een baan kreeg in het bedrijfsleven vertelde eens hoe zijn secretaresse reageerde toen hij zijn weekendprogramma doorgaf. Dat is misschien normaal in de politiek, zei zij, maar het hoeft niet meer; hier ben je in het weekeinde vrij.

D66 en VVD spreken spottend van een 'aan­recht­sub­si­die'. Zij willen vrouwen juist extra stimuleren om een baan te zoeken.

Sinds de verkiezingen zijn 128 dagen verstreken. Alleen de formaties van het kabinet Den Uyl (1973) en het kabinet Van Agt I (1977) duurden langer. Er zijn nu al vijf fases gepasseerd: de vraag wie met wie moet onderhandelen, de eerste poging met GroenLinks, weer de vraag wie met wie, de tweede poging met GroenLinks, en voor de derde keer aftasten welke partijen aan tafel willen. De informateur is nu bezig in fase zes: de lopende onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Met de ChristenUnie aan tafel móet het wel lukken: behalve een minderheidskabinet zijn er geen alternatieven. De komst van die partij veranderde de dynamiek. Nieuwe thema's worden belangrijk. Over een moeilijke kwestie, de eenverdieners, kan Zalm de komende weken mogelijk een compromistekst schrijven. De ChristenUnie maakt zich, meer nog dan het CDA, sterk voor deze groep. Het belastingstelsel moet het mogelijk maken dat een van de twee partners niet werkt. D66 en VVD spreken spottend van een 'aanrechtsubsidie'. Zij willen vrouwen juist extra stimuleren om een baan te zoeken.

(Tekst loopt door onder foto)

Gert-Jan Segers en Carola Schouten (Christen Unie) komen aan bij het Johan de Witthuis voor het formatieoverleg met informateur Gerrit Zalm over een nieuw te vormen kabinet. © ANP

Bezuinigingen moeten wel Deze week viel te vernemen dat een oplossing voor de 'eenverdieners' waarmee alle partijen kunnen leven in het verschiet ligt. Zalm laat het ministerie van financiën of het Centraal Planbureau (CPB) uitrekenen wat de inkomenseffecten zijn. Met zijn ervaring als langstzittende minister van financiën en als voormalig directeur van het CPB kan hij daarvan ook zonder rekenwerk al een redelijke inschatting maken. Maar waar valt nog wat te halen? Als er een compromis ligt over de 'eenverdieners' zijn er nog andere kwesties. Naast de al bekende tegenstellingen over klimaat, migratie en medisch-ethische kwesties, speelt de studiefinanciering. CDA en ChristenUnie verafschuwen het door VVD en D66 (samen met PvdA en GroenLinks) ingevoerde leenstelsel. Al met al zijn de voorspellingen begrijpelijk: 'het is moeilijk en we zijn nog niet klaar'. Dat het nog wel even gaat duren komt niet alleen door politieke tegenstellingen. Er liggen ook veel wensen (meer geld voor defensie, minder inkomsten halen uit Gronings gas) en begin juni bleek al dat er niet veel geld is. Wat er is, is al uitgegeven (bijvoorbeeld de verpleeghuizen) en bij onderwijs zijn er tegenvallers. Het nieuwe kabinet zal dus wel degelijk moeten bezuinigen. Maar waar valt nog wat te halen als de vier partijen het erover eens zijn dat er meer geld naar het leger moet, als D66 het onderwijs wil versterken, de ChristenUnie ontwikkelingssamenwerking belangrijk vindt en de VVD de belastingen niet wil verhogen?

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.