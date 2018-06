De bevriezing van Oekraïne lijkt voor partijen de beste optie

Bijna anderhalf jaar lang spraken alleen de wapens nog, als het over Oost-Oekraïne ging. Vandaag zijn de ministers van buitenlandse zaken eindelijk weer eens aan het woord. Officieel gaat het over vrede, maar een status van 'bevroren conflict' lijkt nog het beste waar de bevolking van Oost-Oekraïne op mag hopen.

Het overleg in Berlijn is een initiatief van de nieuwe Duitse minister van buitenlandse zaken, Heiko Maas. Samen met zijn Franse, Russische en Oekraïense collega's gaat hij proberen een einde te maken aan de uitzichtloze oorlog in Oost-Oekraïne.

Het zijn dezelfde vier partijen die begin 2015 de 'Minsk-akkoorden' tekenden: daarin spraken ze onder andere af dat er een wapenstilstand zou komen, dat strijders zouden worden ontwapend en dat het oosten uiteindelijk verregaande autonomie binnen een zelfstandig Oekraïne zou krijgen.

Trumps solo-acties, zoals het opzeggen van het Iran-akkoord, drijven Merkel en Poetin in elkaars armen Stefan Meister

Die Minsk-akkoorden werden welgeteld drie dagen nageleefd. Sindsdien is het weer oorlog. Op een laag pitje, maar toch vallen er nog steeds veel burgerdoden: bijna vijfhonderd in 2017, en weer acht in de laatste twee weken van mei.

Toenadering Duidt het hervatten van het overleg over de regio op een mogelijke toenadering tussen Rusland en Oekraïne? Nee, boort Stefan Meister gelijk maar alle mogelijke hoop de grond in. "Je moet dit eerder zien in het kader van de toenadering tussen Duitsland en Rusland", oordeelt de Ruslanddeskundige bij de Duitse Raad voor Internationale Betrekkingen. De solo-acties van de Amerikaanse president Trump, zoals het opzeggen van het Iran-akkoord, drijven Merkel en Poetin in elkaars armen volgens Meister. Vorige maand ging de Duitse bondskanselier in Sotsji op bezoek bij de Russische president. Nu is er dus Oekraïne-overleg in Berlijn. "We ontmoeten elkaar om elkaar te ontmoeten", typeert Meister de ontmoeting. Maar vooruitgang verwacht hij niet.