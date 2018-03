De beloning bij ING op basis van zwakke argumenten aan banden leggen? Dat is dus populisme

Hier en daar wordt veel kabaal gemaakt. Met een relletje in een Amsterdams cultuurcentrum tussen landelijke politieke kopstukken over de vraag of het benadrukken van verschillen in IQ een bewijs van racisme is, als voorlopig dieptepunt. Tot echte aandacht en het gevoel dat er een campagne over wezenlijke zaken gaande is, leidt het niet.

Er valt nogal wat af te dingen op de stunt die Klaver door wil zetten

Maar gelukkig was daar de 'affaire-Hamers'. Tot en met de premier deden politici mee aan de wedloop om toch maar vooral degene te zijn die de schrilste bewoordingen kon vinden om de beloningspraktijken in de wereld van de grootbanken aan de kaak te stellen.

In al dat lawaai klonk toch vooral de onmacht door van de politiek, als het gaat om het beloningsbeleid bij private bedrijven in zijn algemeenheid en banken in het bijzonder. Er valt ook weinig tegen te doen, anders dan het doen van een moreel appèl op de top van banken en wellicht, zoals de PvdA voorstelde, het terugtrekken van de overheid als klant bij ING. De Tweede Kamer bijvoorbeeld bankiert alweer een tijdje bij ING, nadat de bank vanwege het laakbare gedrag tijdens de kredietcrisis de Royal Bank of Scotland verlaten had.