De ‘backstop’ in het brexitakkoord, wat houdt dat nu precies in?

Waar is die backstop voor nodig?

De backstop (vangnet) is het door veel Britse parlementsleden gehate onderdeel van het brexitakkoord dat moet garanderen dat de Noord-Ierse grens met Ierland open blijft. Het is een soort verzekeringspolis, zodat er straks geen douaniers hoeven te komen tussen de Europese Unie (waar Ierland bij blijft horen) en het Verenigd Koninkrijk (waartoe Noord-Ierland behoort).

Dat die grens open is en blijft, is afgesproken in het zogeheten Goede Vrijdagakkoord van 1998. Dat akkoord maakte een einde aan tientallen jaren van bloedige strijd in Noord-Ierland tussen katholieken die zich wilden aansluiten bij Ierland, en protestanten die bij het Verenigd Koninkrijk wilden blijven. De grens met Ierland was destijds zwaar gemilitariseerd. Terugkeer van grenscontroles op die gevoelige plek zou de spanningen in Noord-Ierland kunnen aanwakkeren, zo is de vrees.

Daar komt bij dat de bevolking van beide gebiedsdelen ook om andere redenen gebaat is bij een open grens: het is belangrijk voor de economie op het hele eiland.

Vandaar dus alle pijn en moeite die wordt gestoken in het onderwerp. Het probleem is alleen: de grens is straks een buitengrens van de Europese Unie, en Brussel wil koste wat kost voorkomen dat er een lek in ontstaat waardoor goederen van buiten de EU zomaar naar binnen gesmokkeld kunnen worden. Of waardoor er spullen de Europese interne markt opkomen die niet aan EU-standaarden voldoen, zoals chloorkippen.