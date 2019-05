De Amerikaanse senaat wil het heel graag weten: Waarom velde Mueller geen oordeel over Trump?

De senatoren wilden vooral uitleg over Barrs beslissing om president Donald Trump vrij te pleiten van strafbare feiten rond dat Rusland-onderzoek. Speciaal aanklager in deze zaak, Robert Mueller, vindt dat Barr zijn rapport veel te gunstig (voor zijn baas Trump) heeft geïnterpreteerd.

Lees verder na de advertentie

Het was voor het eerst dat iemand uit Trumps regering uitgebreid werd bevraagd over het rapport-Mueller. Onder een spervuur van vragen uit vooral Democratische hoek verdedigde Barr zijn handelwijze. Hij bekritiseerde Mueller voor diens weigering om in het rapport een helder oordeel uit te spreken over al dan niet strafbaar gedrag van Trump. Daardoor was Barr naar eigen zeggen gedwongen zelf te bepalen of de president de wet had overtreden of niet.

In zijn rapport kon Mueller die wetsovertredingen niet vaststellen, maar hij pleitte Trump ook niet vrij. Het verslag bevat wel tien voorbeelden van op z’n minst pogingen van de president om de rechtsgang te belemmeren. Zo zou hij op het punt hebben gestaan om Mueller te ontslaan.

Toen een zwaar gecensureerde versie van het rapport vorige maand verscheen, bleek bovendien dat er wel degelijk grote interesse is geweest bij Trumps campagneteam om met de Russen samen te werken.

Desgevraagd wilde ook Barr vandaag niet zo ver gaan om Trump van alle blaam te zuiveren, omdat dat volgens hem ook niet de taak is van het ministerie van justitie. “Ik heb gezegd dat wij niet dachten dat er voldoende bewijs was om belemmering van de rechtsgang vast te stellen”, aldus de minister.

Lees ook:

Mueller kon zich niet vinden in samenvatting van zijn rapport door minister van justitie Speciaal aanklager Robert Mueller heeft in een brief aan de Amerikaanse minister van justitie William Barr geklaagd dat diens vier pagina’s tellende samenvatting van zijn Ruslandonderzoek de conclusies geen recht doen.