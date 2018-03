De afname van het ‘wij-gevoel’ maakt Denk in Schiedam groot

Nergens werd Denk woensdag zo groot als in Schiedam. De partij moet alleen de VVD voor zich dulden, die één zetel meer haalde dan de vier van Denk. Lijsttrekker Mahmut Erdem had op dat aantal gerekend. “Bij de Kamerverkiezingen vorig jaar scoorden we ruim 8 procent, nu is dat bijna 12 procent.”

De winst komt volgens hem door een dalende sociale cohesie in Schiedam, een afname van het ‘wij-gevoel’. “Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de Schiedammers zich het afgelopen jaar gediscrimineerd heeft gevoeld. Daar moet iets aan gebeuren.”

College Wat Erdem betreft, doet Denk dat vanuit het college. Hij sluit zich aan bij de woorden van Tunahan Kuzu, die graag bestuursverantwoordelijkheid wil. In Amsterdam en Rotterdam gaat de partij waarschijnlijk drie zetels bezetten, de partij haalde twee zetels in Utrecht, Zaanstad en Arnhem. In zeven gemeenten, waaronder Eindhoven, levert Denk één raadslid. Schiedam is, zoals de meeste gemeenten waar Denk meedeed, een voormalig PvdA-bolwerk. Die partij kromp fors, ging van vijf naar twee zetels. Erdem verliet de sociaal­democraten vorig jaar. Hij was het ‘verrechtste geluid’ zat, dat vooral vanuit Den Haag klonk. Schiedam is een voormalig PvdA-bolwerk. Die partij kromp fors, ging van vijf naar twee zetels Voor VVD-fractievoorzitter Onno Spek is het succes van Denk in Schiedam een niet al te moeilijke optelsom. “Erdem heeft veel kiezers meegenomen van de PvdA. En ze hebben stemmen weggesnoept bij de SP.” Hoewel Erdem vooral raakvlakken ziet, ligt een samenwerking met Denk voor de VVD’er niet voor de hand. “Ik ga graag het gesprek aan. Maar Denk wil diversiteitsquota, en een veel ruimer armoedebeleid. Dat is voor de VVD lastig.”