De AfD stormt de Bondsdag binnen

Het vervult vele Duitsers met schaamte en zorgen. De AfD is tegen vluchtelingen, tegen moslims, tegen Europese eenwording en steeds meer in de greep van een conservatief-nationalistische vleugel, die volgens sommigen zelfs extreemrechts te noemen is. Prominente leden zorgden de afgelopen maanden voor ophef. Zo wilde lijsttrekker Alexander Gauland (76) een regeringslid van Turkse komaf graag in Anatolië ‘lozen’ en zei hij de ‘prestaties van Duitse soldaten’ tijdens beide wereldoorlogen te bewonderen.

Dat waren in Duitsland ongehoorde uitspraken van een landelijke politicus. Ook na een storm van kritiek weigerde Gauland er afstand van te nemen. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier wees hem ferm terecht in een interview met Der Tagesspiegel. “Duitslands donkerste hoofdstuk in de geschiedenis begon toen Duitsers tot niet-Duitsers werden verklaard, hun burgerrechten en staatsburgerschap werden ontnomen en ze tot vertrek werden aangezet”, zei hij. Wie zulke taal opnieuw gebruikt, en zelfs herhaalt, is een ‘geestelijke brandstichter’.

Meer dan 80 procent van de Duitsers stemt niet op de AfD, maar Die Zeit-hoofdredacteur Giovanni di Lorenzo ziet dat niet als reden voor ‘geruststellende schouderklopjes’. Het gaat, schrijft hij, om miljoenen kiezers. Ook tussen niet-kiezers vermoedt hij vele AfD-sympathisanten. Bovendien: de AfD boekt dit succes in een tijd van economische voorspoed en belastingoverschotten. Hoe groot zou hun potentieel wel niet zijn bij economisch slecht weer? Zoals rond 2000, toen Duitsland bijna 5 miljoen werklozen had?

Lügenpresse

De AfD-aanhang zal in zulke waarschuwingen en veroordelingen van het ‘establishment’ en de ‘Lügenpresse’ het zoveelste bewijs zien van een algehele hetze tegen hen. Voor Duitse politici en media die de AfD afkeuren is het een dilemma: hoe moet je omgaan met de populisten? Veroordeel ze en je bevestigt hun wij-zij-schema waardoor ze juist sterker worden. Neem je geen afstand, dan normaliseer je hun gedachtegoed. Dat dilemma zal nu,is de verwachting, telkens weer opspelen in het parlement.

Hoe dan ook maakt de uitslag duidelijk dat de maatschappelijke en politieke tegenstellingen in Duitsland in tijden niet zo groot waren, of misschien preciezer: zo duidelijk aan de oppervlakte te zien waren. Duitsland kent volgens experts al decennia lang een latent ‘potentieel’ voor rechtsradicalisme van zo’n 15 procent van de kiezers, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Maar niet eerder kreeg die zo’n openlijke en brede politieke vertolking. Het land heeft in de naoorlogse periode eerder rechtsradicale en ook extreemrechtse partijen gekend, zoals de Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), de Republikaner en de Deutsche Volksunion (DVU). Deze kwamen in sommige deelstaatparlementen, maar struikelden altijd over de landelijke kiesdrempel.

Tussen de kandidaten voor de par­le­ments­pos­ten, zo schrijft de Süddeutsche, zitten mensen die de Holocaust een ‘mythe’ noemen

De AfD is binnen vier jaar na haar oprichting in 13 van de 16 deelstaatparlementen aangetreden en komt nu ruim boven de landelijke kiesdrempel. Ze is zelfs de derde partij van het land geworden.