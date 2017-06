De aarzeling van Merkel om te leiden

Führungsmacht Deutschland? Alleen al de titel van Jan Techau's en Leon Mangasarians boek is een provocatie. Duitsland als leidende macht, dat roept bij Duitsers - vermoedelijk niet alleen bij Duitsers - akelige associaties op. Ze zullen zich er overheen moeten zetten, betogen de auteurs. Want Europa heeft Duitsland nodig.

Hun boek was eind vorige maand nog maar net verschenen, of Angela Merkel leek hun boodschap te onderstrepen. Europa moet zijn lot in eigen hand nemen, zei de kanselier op een CSU-verkiezingsbijeenkomst in Beieren. De 'tijden waarin we ons volledig op anderen konden verlaten' zijn 'deels voorbij'.

Techau en Mangasarian zijn het roerend met haar eens. Maar wat die vaststelling precies voor Duitsland betekent, zei Merkel er niet bij. Daar beginnen de moeilijke vragen: waar wil Duitsland met Europa heen, hoe wil het land dat bereiken? Ondanks haar ferme uitspraken zien Techau en Mangasarian in Berlijn vooral een groot gebrek aan visie. Uit frustratie daarover ontstond hun boek.

Ze volgen Duitsland al jaren op de voet. De Amerikaanse journalist Mangasarian (1960) kwam in 1987 naar Berlijn en werkte sindsdien als correspondent voor verschillende persbureaus. De Duitse politicoloog Techau (1972) is directeur van een denktank voor internationale diplomatie aan de American Academy in Berlijn. Hij werkte eerder op het Duitse defensieministerie en zat een denktank over 'Europese toekomstvragen' voor.

Hun boek beginnen ze met een grimmige schets van Europa: van binnenuit dreigt desintegratie, langs bijna alle grenzen heerst chaos. Deze giftige cocktail dwingt Duitsland in een leidersrol. Zeker nu de Britten de EU verlaten en de Amerikanen minder vanzelfsprekend aan Europese zijde staan. Dat laatste begon niet pas met Trump. Al sinds het einde van de Koude Oorlog trekken de Amerikanen zich geleidelijk terug.

Passief

Maar terwijl de panelen op het wereldtoneel verschoven, drong de betekenis daarvan tot Duitsland nauwelijks door. Nog steeds kenmerkt het debat in Duitsland zich volgens hen door 'Konzeptlosigkeit' en 'strategische lichtvaardigheid'. Het verzuim om grondig na te denken over de eigen positie in een veranderde wereld wreekt zich nu. Duitsland wordt zich bewust van zijn rol als leidende macht in Europa. Maar het heeft geen plan.

Waar die passiviteit vandaan komt? Techau zucht. Ze zitten in de American Academy, een statige witte villa aan de Wannsee, voor de oorlog het bezit van een Joodse bankier. Techau' kamertje is in de kelder, een kaal hokje met tl-licht. Maar ook vanuit hier is er een schitterend zicht op het meer. Zachtblauw water, hagelwitte zeilscheepjes. Aan de overkant, net niet zichtbaar, de villa waar in 1943 de Endlösung werd gepland.

Het trauma van de oorlog, het gesprek mondt er vaak op uit. Het verklaart deels de passieve houding. "De Duitsers beseften dat ze al hun genie en slimheid, alles waar ze goed in waren, voor het afgrijselijkste project ooit hadden aangewend. Ze verloren elk vertrouwen in hun eigen intenties. Het gevolg is dat elk debat in Duitsland een moreel debat is. De Duitsers willen vóór alles moreel zuiver blijven, dat is hun obsessie."

Maar in de buitenlandse politiek kan dat volgens Techau niet. "Je sluit bondgenootschappen met partners die je niet aardig vindt. Je voert oorlog en mensen sterven. Het is nooit zuiver. De Duitsers willen dat niet erkennen en om morele compromissen te voorkomen, blijven ze aan de zijlijn. Die passiviteit wordt vaak verkeerd begrepen als pacifisme. Ik geloof geen seconde dat Duitsers pacifisten zijn. Wat ze doen, is moeilijke keuzes vermijden."

Duitsland hoefde 40 jaar geleden geen keuzes te maken over zijn rol. Dat leidde tot strategische luiheid Jan Techau

Er komt nog iets anders bij dat de Duitse passiviteit verklaart: de tijd van de Koude Oorlog. Pas in 1989 kreeg de bondsrepubliek volledige soevereiniteit. "Veertig jaar lang hoefde Duitsland geen fundamentele keuzes te maken over zijn rol in de wereld. Dat leidde tot strategische luiheid", analyseert Techau.

Mangasarian: "Veiligheid was outsourced. Dat knapten de Amerikanen en de andere geallieerden op. Keus hadden de Duitsers ook niet: ze moesten die verantwoordelijkheid aan anderen laten. Maar ze raakten er aan gewend. Je kunt je prettig gaan voelen in die positie. Laat anderen de oorlogen voeren. Zelf kun je de moreel superieure positie innemen en zeggen 'wij hebben geleerd van de verschrikkelijke dingen die we gedaan hebben in het Derde Rijk'. Dat krijgt bijna iets prekerigs."

Techau valt hem bij: "Moraliteit is in Duitsland verworden tot moralisme. Geen goedkoop moralisme, integendeel, het is diep doorleefd. En daarom zo moeilijk te veranderen."

Een derde reden voor de Duitse passiviteit is de hereniging met het voormalige Oost-Duitsland. De Duitsers waren na de Koude Oorlog heel erg druk met zichzelf, zegt Mangasarian: "Ik heb het grootste deel van de jaren negentig rondgereisd in Oost-Duitsland en zag wat voor grote opgave dat was. Het slokte veel energie op. "

Techau: "Ze werden ook op het verkeerde been gezet doordat de Amerikanen nog steeds veel van het vuile werk opknapten, tot aan de Balkanoorlogen toe. Je kon nog een hele tijd doorgaan alsof je in Koude Oorlog-tijden leefde."

De laatste paar jaar verandert er wel iets. Voor het eerst merkten de twee dat bij de eurocrisis in 2011. Techau: "Dat was een wake-up call. Het daagde de Duitsers opeens dat ze best belangrijk waren, dat het hele gebouw zonder hen in elkaar zou storten."

Een voorzichtige kentering markeerde ook de Oekraïne-crisis. Merkel toonde daarin echt leiderschap, zegt Techau. "Zo stelde ze sancties in. Ze ging daar echt voor staan en overtuigde de sceptici." Mangasarian: "Die sancties waren een grote klap voor Duitse bedrijven. Merkel zei in de Bondsdag: Handelsbelangen zullen een tweede viool moeten spelen, geopolitieke belangen gaan voor. Dat was een heel belangrijke speech."

Merkel toonde ook leiderschap bij het bewapenen van de Koerdische Peshmerga's in de strijd tegen IS en bij het geruststellen van de oostelijke Navolanden, zeggen ze. Mangasarian: "Dat zijn breuken met de traditie. Duitse troepen zijn nu in een leidende positie in Litouwen. Hier komt het land echt uit zijn comfortzone. En Merkel maakte het mogelijk."