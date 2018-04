De aanval in Syrië is een militaire interventie zonder al te veel gevolgen

Zonder overtuigend bewijs, zonder toestemming van de VN, van hun Congres (Amerikanen) of van hun parlement (Britten) bombardeerden de landen verschillende doelwitten in Syrië.

De vraag wat er precies is gebeurd in Douma of wie er achter de vermoedelijke chemische aanval zat blijft relevant, maar zal geen gevolgen meer hebben voor de Syrische regering. De vergelding heeft immers al plaatsgevonden. De vaststelling van het chemische vergrijp is iets voor de toekomst.

Geen van alle partijen is te vertrouwen, te meer omdat alle landen een geschiedenis hebben van het manipuleren en het fabriceren van feiten en bewijzen

Het Westen zegt zeker te weten dat Assad verantwoordelijk is voor vermoedelijke chemische aanval, en baseert zich op informatie van zijn eigen inlichtingendiensten. De Russen zeggen omgekeerd dat hun inlichtingendiensten bewijzen hebben dat de Britten de chemische aanval in scene hebben gezet. Geen van alle partijen is te vertrouwen, te meer omdat alle landen een geschiedenis hebben van het manipuleren en het fabriceren van feiten en bewijzen. Onderzoek van de OPCW zal later alleen kunnen uitwijzen of de westerse interventie gerechtvaardigd was.

Doelwitten Het is overigens onduidelijk wat de Amerikanen, Franse en Britten hebben gebombardeerd. Zij vuurden 110 raketten af op Syrië en ze zeggen vooral ‘chemische wapenfabrieken’ te hebben geraakt. Rusland bestrijdt hun lezing en zegt dat er niet alleen geen chemische wapenfabrieken zijn, maar ook dat de meeste raketten hun doel hebben gemist. De Russen zeggen dat er minstens 70 westerse raketten zijn onderschept. Volgens Syrië is onder meer een wetenschappelijk onderzoekscentrum en een munitiedepot getroffen. Rusland lijkt van te voren door Frankrijk te zijn ingelicht dat er zou worden aangevallen, en waar precies - de Amerikanen ontkennen dit overigens. Hieruit blijkt dat de westerse aanvallen vooral symbolisch bedoeld waren, en niet tot doel hadden om werkelijk om de Syrische regering of de Russen hard aan te pakken. Er zijn voor zover bekend ook geen slachtoffers gevallen bij de bombardementen. Het is on­waar­schijn­lijk dat Rusland iets gaat ondernemen buiten het bekritiseren van het Westen De leider van de jihadistenbeweging Jaish al-Islam (‘Leger van Islam’) is teleurgesteld in het Westen, en noemde de interventie een ‘farce’, omdat ‘het instrument (chemische wapens, red.) waarmee de misdaad is begaan wordt aangepakt terwijl de misdadiger (Assad, red.) aan de macht blijft’. De jihadisten, die tot vorige week de dienst uitmaakten in het gebied waar de vermoedelijke chemische aanval plaatsvond, hoopten dat het Westen met hun vijand Assad zouden afrekenen.

Geen effect President Assad liet duidelijk blijken dat de bombardementen geen effect hebben gehad. Op beelden die de Syrische regering toonde is te zien hoe hij in alle rust en in de serene omgeving van zijn presidentiële paleis met zijn aktetas in de hand naar zijn kantoor loopt.



Hoewel de schade voor de Syrische regering gering is en er geen Russen zijn omgekomen, zoals werd gevreesd, zegt Rusland dat de interventie grote gevolgen zal hebben voor het Westen. Het is echter onwaarschijnlijk dat Rusland iets gaat ondernemen buiten het leveren van kritiek op het Westen. Deze uitkomst lijkt voor iedereen acceptabel: niemand is geraakt, en iedereen kan zonder gezichtsverlies zijn afzonderlijke strijd weer hervatten.