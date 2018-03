Databedrijf zegt wereldwijd verkiezingen te beïnvloeden, onder meer via verleidelijke vrouwen

De leidinggevenden werden in het geheim gefilmd door Britse journalisten terwijl ze een aantal stevige uitspraken doen. Zo beweert het bedrijf in de documentaire verantwoordelijk te zijn voor de verkiezingszege van Donald Trump.

Cambridge Analytica zou zich volgens Channel 4 met meer dan 200 verkiezingen van over de hele wereld hebben bemoeid, onder meer die in Nigeria, India, Kenia en Argentinië. Het bedrijf raakte onlangs al in opspraak toen bleek dat het meer dan 50 miljoen Facebookprofielen had verzameld.

In de documentaire doet een undercoverjournalist zich voor als assistent van een mogelijke cliënt die probeert bepaalde kandidaten verkozen te krijgen bij verkiezingen in Sri Lanka. Camebridge Analytica-topman Alexander Nix stelt vervolgens voor één van de politieke tegenstanders op te nemen terwijl hij een steekpenning accepteert of "wat meisjes" naar zijn huis te sturen. "Oekraïense meisjes zijn heel erg mooi. Dat werkt erg goed", zegt hij. Terwijl hij er later aan toevoegt: "Het hoeft niet waar te zijn, mensen hoeven het alleen maar te geloven."

Viral

De journalist had tussen november 2017 en januari 2018 vier afspraken met een aantal leidinggevenden. Naast Nix, sprak hij ook met Mark Turnbull, de uitvoerend directeur van Cambridge Analytica Political Global. Hij geeft op beeld uitleg over de manier waarop het bedrijf bepaalde beelden op internet kan zetten en ervoor zorgt dat ze viral gaan.

"We zetten iets online en kijken dan toe hoe het groeit en geven het af en toe een klein duwtje", aldus Turnbull. "Het moet wel gebeuren zonder dat mensen denken 'dit is propaganda' want dan is de volgende vraag 'wie heeft dit naar buiten gebracht?'".

Het bedrijf zelf ontkent alle beschuldigingen en zegt dat meeging met de eisen van hun cliënt om hem niet in verlegenheid te brengen."Ik ben me ervan bewust hoe dit overkomt, maar het is niet waar", laat Alexander Nix in een verklaring weten. "Cambridge Analytica maakt geen gebruikt van uitlokking, omkoping of zogenoemde ‘honey traps’ voor welk doel dan ook en gebruikt ook geen onwaar materiaal."

Cambridge Analytica is actief in Groot-Brittannië en is geregistreerd in de VS. Het aanbieden van steekpenningen aan publieke figuren wordt zowel in Groot-Brittannië als in de VS gezien als een misdrijf.

