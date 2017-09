Dat nieuwe kabinet is er bijna, of nou ja, bijna...

Al dagen gaat het op het Binnenhof, afgezien van alle zinloze zogenaamde spoeddebatjes over kleine onderwerpen in de zorg - de commissie voor volksgezondheid in de Kamer was nog nooit zo druk als in deze periode zonder werkelijk kabinet - over niets anders dan de mogelijke datum waarop de vier onderhandelende partijen hun regeerakkoord kunnen presenteren.

Lees verder na de advertentie

Het ene moment kun je te horen krijgen dat het op een oor na gevild is, terwijl om de hoek in een andere werkkamer van een andere fractie optimisme zo veel mogelijk getemperd wordt met het cliché dat de laatste loodjes altijd de zwaarste zijn. Dat er pas een akkoord is als er over alles een akkoord is en dat goede afspraken te prefereren zijn boven haastige afspraken. Open deuren genoeg in de Kamer, letterlijk en figuurlijk. In letterlijke zin alleen als je niet te veel doorvraagt, dan gaat de deur onmiddellijk op slot.

Een akkoord is pas een akkoord als er over alles een akkoord is. Open deuren genoeg in de Kamer

Wees echter gerust, het kabinet komt er, ook al is de kans dat het moment waarop de witte rook zal verschijnen juist voorspeld wordt even klein als het winnen van een miljoen in de Staatsloterij.

Grote verschillen Ondanks de zekerheid dat het derde kabinet-Rutte zal worden gedragen door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, waren er de afgelopen week nog grote verschillen waarover knopen moesten worden doorgehakt. Zo ligt er nog een map met te nemen beslissingen rond de arbeidsmarkt. Een dossier met vele haken en valkuilen, een dossier ook waarbij veel ideologie komt kijken en waar compromissen dus extra pijnlijk zijn. Wat te doen met flexibele arbeidscontracten of met pensioen en arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen? Met de aanvullende pensioenen? Vragen waar een wereld achter schuilgaat. De formerende partijen hadden voor dit dossier hun hoop gevestigd op de organisaties van werkgevers en werknemers, maar die lieten hen mooi in de steek. Maanden van praten leverden geen eensluidend advies en toen moesten de onderhandelaars opeens zelf aan de bak. Geen kant-en-klaar compromis en het gevaar dat elke suggestie die een kabinet zelf zal doen oorlog oplevert met werkgevers of (waarschijnlijker) de vakbeweging.