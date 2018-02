Dat de naam PvdA sneuvelt past in de trend van lokale krachtenbundeling

Lokale PvdA-afdelingen die onder een andere naam meedoen aan de raadsverkiezingen? Niets bijzonders, sust het PvdA-partijbestuur de leden. Voorzitter Nelleke Vedelaar ontkent dat de partijnaam PvdA besmet is geraakt en kiezers afschrikt.

Lokale afdelingen maken zich minder gevoelig voor de landelijke trends; dat gebeurt vaker als een partij het landelijk minder goed doet Marcel Boogers, hoogleraar bestuurskunde

In 39 gemeenten doen PvdA-leden mee onder een andere naam. “De lokale afdelingen kunnen dat zelf het beste inschatten”, zegt Vedelaar in een reactie op het nieuws in Trouw. “Het allerbelangrijkste is dat de kiezer een progressieve keuze kan maken.”

De partij kreeg dit weekeinde veel vragen uit de achterban over het nieuws in Trouw dat zeker elf lokale afdelingen de naam PvdA hebben geschrapt. Op de website legt het PvdA-bestuur de leden uit dat er lokaal meer wordt samengewerkt met andere progressieve partijen. Die trend is al jaren gaande en wordt hooguit nog iets sterker, aldus het partijbestuur. “In steeds meer gemeenten zijn er veel kleine politieke partijen. Om de stad bestuurbaar te houden zoeken politieke partijen elkaar op.”

Een zelfgekozen naam Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren er zulke gezamenlijke lijsten in 16 procent van de gemeenten, nu in 21 procent. Nieuw is echter dat in de helft van de gevallen de naam PvdA niet meer klinkt, maar de lokale progressieve lijst een zelfgekozen naam voert. Hoogleraar bestuurskunde Marcel Boogers noemt het verstandig dat kleine PvdA-afdelingen de gemeenteraadsverkiezingen ingaan met een eigen naam zonder verwijzing naar de naam PvdA op de posters. “Zo maken ze zich minder gevoelig voor de landelijke trends. Dat gebeurt vaker als een politieke partij het op landelijk niveau minder goed doet.” Groen­Links-af­de­lin­gen houden het partijlogo vaak wel zichtbaar. “Die hebben met Jesse Klaver ook een leider die populair is” Marcel Boogers In 2010 speelde hetzelfde, zegt Boogers, toen de PvdA landelijk ook kampte met weglopende kiezers. Boogers onderzocht toen in opdracht van het ministerie van binnenlandse zaken het succes van de vele lokale partijen, die nu al een kwart van de zetels hebben in de gemeenteraden.