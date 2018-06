Dat de boete voor laatbetalers oploopt, vindt de VVD goed uit te leggen

Binnen de coalitie is onenigheid over het verhogen van boetes voor bijvoorbeeld verkeersovertredingen. CDA, D66 en ChristenUnie willen hier een rem op zetten, omdat blijkt dat deze opslag van soms wel 300 procent mensen met problematische schulden nog dieper in de ellende brengt. De VVD is echter tegen een maximering van de verhoging.

Lees verder na de advertentie

CDA, D66 en ChristenUnie hebben het regeerakkoord aan hun kant. Daarin staat: De stapeling van boetes vanwege te laat betalen wordt gemaximeerd. Binnen het kabinet ligt minister Sander Dekker (VVD, rechtsbescherming) dwars. Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD, sociale zaken) moet binnen het kabinet de aanpak van schulden coördineren en zou de plooien glad moeten strijken. Dat is haar nog niet gelukt.

In de brief die Van Ark in mei naar de Tweede Kamer stuurde, staat dat Dekker 'nu geen noodzaak' ziet om de verhogingspercentages aan te passen. Er komt een mogelijkheid om boetes van meer dan 75 euro in termijnen te betalen en dat is voldoende, meent de minister. Daarmee krijgen mensen met schulden de gelegenheid om in ieder geval een deel van de boete te betalen zonder dat er een verhoging komt.

De verhoging van een boete is een stok achter de deur. Ik kan dat heel goed aan mijn buurman uitleggen Leendert de Lange, VVD-Kamerlid

Stok achter de deur In het debat dat de Tweede Kamer gisteren voerde met Van Ark over de problematische schulden zei ook VVD-Kamerlid Leendert de Lange dat een betere regeling om in termijnen te betalen voorlopig voldoende is. "De verhoging van een boete is een stok achter de deur. Ik kan dat heel goed aan mijn buurman uitleggen." Van Ark zei dat zij de uitbreiding van de mogelijkheid om in termijnen te betalen beschouwt als een eerste stap en dat de maximering van de verhoging van boetes later volgt. Daarmee nemen de coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie geen genoegen. Zij willen snel een grens stellen aan de verhoging van boetes. Kamerlid Eppo Bruins (ChristenUnie) kondigde een motie aan waarin wordt gevraagd om onmiddellijke uitvoering van het regeerakkoord op dit punt. Kamerlid Rens Raemakers (D66) sluit zich bij die aangekondigde motie aan: "Boetes lopen op naar 800 of 1000 euro. Mensen met schulden kunnen niet wachten." De voltallige Kamer vindt dat er haast moet worden gemaakt met het terugdringen van problematische schulden. Staatssecretaris Van Ark presenteerde daarvoor in mei een plan. Uit veel onderzoeken blijkt al jaren dat een deel van de burgers zijn financiën niet op orde kan houden, onder meer door de groeiende complexiteit van de regels. Een op de tien huishoudens heeft te maken met problematische schulden. Hulpverlening op dat gebied is te traag.

Lees ook:

Nieuwe privacywet helpt mensen met schuld juist nog meer de put in Je eigen geschiedenis kunnen wissen, is een belangrijk onderdeel van de menselijke autonomie. Maar de nieuwe privacywet kan mensen ook enorm in de weg zitten, vooral als ze hulp nodig hebben of in de schulden zitten.