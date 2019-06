Dat Ankie Broekers-Knol de opvolger van Harbers is, is toch een beetje een verrassing

“We’ll meet again”, met die profetische zin uit het beroemde liedje van Vera Lynn besloot Broekers-Knol afgelopen dinsdag haar afscheidstoespraak in de Eerste Kamer. Ondanks die hint kwam de keus voor Broekers-Knol toch als een verrassing. Niet omdat ze jurist is, en bij vriend en vijand indruk maakte met haar optreden. Wel omdat de VVD-top haar eerder geen verlenging van haar voorzitterschap gunde, terwijl ze dat wel wilde. Broekers-Knol zat sinds 2001 in de Eerste Kamer, de laatste zes jaar op de voorzittersstoel.

Ik zou graag nog een grote klus doen. Mi­nis­ter-pre­si­dent, waarom niet? Ik heb nog energie ­genoeg Ankie Broekers-Knol

In haar recente afscheidsinterview met Trouw stak Broekers-Knol haar ambities niet onder stoelen of banken. “Ik zou graag nog een grote klus doen. Minister-president, waarom niet? Ik heb nog energie ­genoeg”, zei ze. Minister-president is het dan niet geworden, maar dit staatssecretariaat geldt zeker als een grote klus. Asiel en migratie zijn gevoelige onderwerpen binnen de coalitie. De VVD staat een harde lijn voor, en vindt daarbij regelmatig D66 en de ChristenUnie op haar pad. De VVD moest dit jaar na lang aandringen instemmen met een nieuw kinderpardon. De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND die onder de staatssecretaris valt, kampt met grote personeelstekorten en lange wachtlijsten.

Harbers trad twee dagen voor de Europese Verkiezingen op 21 mei af omdat hij de Tweede Kamer cijfers over criminaliteit onder asielzoekers verkeerd had gepresenteerd. Er was – naar later bleek onterecht – de suggestie gewekt dat justitie zware misdrijven wilde verdoezelen. De VVD’er had geen gemakkelijke tijd op het ministerie, waar eerder al drie VVD-bewindspersonen vroegtijdig aftraden. Tijdens de slepende kwestie rond de verblijfsvergunning van de Armeense kinderen Lili en Howick werd hij bedreigd. Mede hierdoor bedong de VVD dat de zogenoemde discretionaire bevoegdheid (het ‘genade-oordeel’) niet langer bij de staatssecretaris ligt. Voortaan zullen ambtenaren van de IND aan het begin van een asielprocedure de ‘schrijnendheid’ van een zaak toetsen.

Harbers zal in de Tweede Kamer de plek innemen van Malik Azmani, die vertrekt naar het Europees Parlement. Ook een van zijn voorgangers, Fred Teeven, ging na zijn aftreden als staatssecretaris op Justitie terug naar de Kamerbankjes.

