Dankzij Joop van der Veere heeft Harderwijk binnenkort Joopzondag

Jarenlang wist een nipte meerderheid in de gemeenteraad van christelijk Harderwijk de koopzondag buiten de deur te houden. Totdat Joop van der Veere van Gemeentebelang overstag ging. Sinds deze maand steunt hij de oppositie.

Het schijnt dat ze in Harderwijk de op handen zijnde koopzondag inmiddels hebben omgetoverd in Joopzondag, een verwijzing naar uw voornaam. Dat moet een eer zijn. "Ach, ik begrijp dat deze kreet is neergedaald, en wie hem wil gebruiken is daar natuurlijk vrij in. Maar ik ben vooral blij dat ik met mijn stem het verschil kan maken. Harderwijkers die daar behoefte aan hebben, kunnen straks op zondag boodschappen gaan doen.

Al die tijd heeft een coalitie van CDA en ChristenUnie de zondag als rustdag kunnen behouden. Dankzij de steun van uw fractie Gemeentebelang Harderwijk-Hierden was een meerderheid van 15 tegen 14 zetels tegen de koopzondag. Maar nu u bent gedraaid, is de verhouding precies andersom. Waarom beweegt u nu pas? "Je probeert als raadslid altijd vanuit het belang van de gemeente te denken. Die bestaat voor een groot deel uit christenen die rust op zondag willen. Maar Harderwijk ligt óók geïsoleerd in een groene omgeving. Er is amper industrie, we hebben hier alleen een dolfinarium, de economie moet het verder vooral hebben van het toerisme. De stad heeft op zondag niets te bieden. Dat is toch een gemiste kans? Joop van der Veere "In de zomer zitten de campings in onze groene omgeving helemaal vol, maar de stad heeft op zondag niets te bieden. Dat is toch een gemiste kans? Er ligt geen gemeente in de buurt waar die toeristen wel op zondag kunnen shoppen, dus je loopt het risico dat de toeristen het vijftig kilometer verderop gaan proberen. Dan ben je die dus kwijt. Ik vind dat ik moet opkomen voor die groep bezoekers, en daarmee voor de Harderwijkers die leven van dit toerisme. En dat zijn er veel."

De christelijke partijen pleiten voor de zondagsrust in deze gemeente van voornamelijk CDA en Christenunie. Op die dag gaan hun kiezers naar de kerk en blijven verder thuis. "Maar dat ontzeg ik ze ook helemaal niet. Van mij mogen ze deze dag precies zo invullen als zijzelf wensen. Als zij op hun beurt ook maar toestaan dat andere inwoners en bezoekers wél even kunnen winkelen. Die werelden moeten naast elkaar kunnen bestaan. De een mag de ander niet beperken."

Wat vindt uw fractie ervan dat u met de andere partijen mee zal stemmen? "Aanvankelijk dacht ik dat ik die ruimte van de partij had. Ze hebben in ieder geval nooit gezegd dat ik niet vóór de koopzondag mocht zijn. Maar toch kreeg ik straf. Nadat ik merkte dat ik bij de aanstaande stembusgang plotseling op een onverkiesbare plek sta, heb ik besloten deze laatste maanden als eenmansfractie verder te gaan en zelfstandig met de verkiezingen mee te doen. Ik ben straks dus weer verkiesbaar via lijst 9: Harderwijk vooruit!"

Vooruit naar ... waar naar toe? "Nou ik verwijs op mijn poster vooral naar wat er op 21 maart al is geregeld. 'Ook zo blij met de koopzondag?', is mijn leus. Ik hoop dat we met een nieuwe meerderheid die beslissing vóór de verkiezingen al kunnen nemen, zodat ik in de campagne als het ware naar het verleden verwijs, als garantie voor de toekomst.