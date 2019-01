Dagen stond het telefoonnummer van Angela Merkel online

De gegevens werden pas donderdag door de autoriteiten aangetroffen op Twitter, als onderdeel van een soort ‘adventskalender’ op een account dat door 16.000 mensen werd gevolgd. De eigenaar van het account, dat in Hamburg werd geregistreerd, zou zich op Twitter hebben omschreven als ‘veiligheidsonderzoeker’. Verschillende Duitse media hebben het account ingezien voor het werd gesloten. Der Spiegel meldt dat er vanaf 1 december dagelijks nieuwe gegevens openbaar werden gemaakt.

Eerst verschenen er privénummers en adressen van allerlei bekende Duitsers, tot 20 december. Die dag en de zeven dagen daarna ging de anonieme twitteraar over tot het publiceren van de gegevens van allerlei politici: van volksvertegenwoordigers in de Bondsdag, van die in het Europees parlement en van politici uit verschillende deelstaten. Het gaat om gegevens van verschillende partijen: de FDP, de Linken, de Grünen, de SPD en de CDU/CSU. De gegevens van vertegenwoordigers van de populistische partij AfD ontbreken.

De politieke partijen zijn de afgelopen uren druk bezig geweest om de getroffen politici te informeren

Ook interne documenten van de partijen zijn openbaargemaakt. Sommige gegevens zijn enkele jaren oud, maar de meeste lijken volgens de Duitse krant Bild te stammen van afgelopen oktober. Wie verantwoordelijk is voor de openbaarmaking is nog onbekend. Het betreffende twitteraccount is inmiddels gesloten. Het werd slechts door weinigen gevolgd, maar onder de enkele volgers viel er één meteen op: een Russisch account dat eerder van opruiing werd beticht: ‘anonymousnews.ru’. Daar verschenen eerder haatberichten tegen komiek Jan Böhmermann, van wie nu ook gegevens opdoken in de reeks van openbaringen.

Vakantiefoto's De politieke partijen zijn de afgelopen uren druk bezig geweest om de getroffen politici te informeren. Tussen de gegevens waren ook wachtwoorden, waarmee wellicht gevoelige informatie kan zijn gevonden. Ook prominente Duitsers worden gewaarschuwd. Onder hen zijn zoals naast komiek Jan Böhmermann ook cabaretier Christian Ehring, van wie zelfs vakantiefoto’s te zien waren. De Duitse veiligheidsdienst heeft de coördinatie van het onderzoek naar de hack op zich genomen. Katarina Barley, minister van justitie, noemde de inbraak een ‘zware aanval’. “De daders willen het vertrouwen in onze democratie en onze instituties schade toebrengen”, zei ze vrijdag op een persconferentie. In het verleden waren er al vaker cyberaanvallen op Duitse politici. Ook het bijzonder beveiligde regeringsnetwerk werd met succes opengebroken. In 2015 was er een grote aanval op het interne net van de Bondsdag, maar daarna werd dat juist extra goed beveiligd. Toch lukte het inbrekers een jaar geleden weer om bij de gegevens te komen: vier maanden lang bleken toen drie interne netwerken te zijn opengebroken, waaronder één die ook door Bondsdagleden werd gebruikt. Destijds leek het spoor naar Rusland te leiden. Of er een verband is tussen die inbraak en de in de afgelopen week openbaargemaakte gegevens, is nog niet bekend. Wel leken de inbrekers uit 2015 en die uit 2017 dezelfde te zijn.

