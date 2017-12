D66 zoekt Nederlandse 'designated survivors', voor het geval dat

Er is bijna een luchtaanval, gifgas of een kernbom nodig om zo’n bloedbad aan te richten op het rond Prinsjesdag zwaarbeveiligde Binnenhof. “Het is een uiterst onwaarschijnlijk scenario”, erkent D66-Kamerlid Joost Sneller. “Maar áls zoiets zou gebeuren, dan moet het wel goed geregeld zijn.”

Lees verder na de advertentie

D66 komt met een opmerkelijk plan, geïnspireerd door de Amerikaanse Netflix-serie ‘Designated Survivor’: er moet voortaan een ‘aangewezen overlevende’ klaarzitten, een gekozen politicus die in noodgevallen direct het bestuur van het land overneemt. Elk jaar op Prinsjesdag zouden één minister en één kamerlid zich op een geheime plek moeten afzonderen, voor het geval dat. Ook bij de toekomstige kroning van prinses Amalia of bij haar eventuele ­huwelijk moet er een reserveploeg klaarzitten, vindt D66.

Het enige dat nu geregeld is als bij een ramp de complete regering én volksvertegenwoordiging omkomen, is het ‘staatsnoodrecht’. Topambtenaren van Defensie en andere ministeries nemen het voortouw, samen met de terrorismebestrijders van het NCTV, tot er een nieuw parlement is. “Dat zijn geen gekozen politici. Er is dus een democratisch gat als het ondenkbare gebeurt”, zegt D66-Kamerlid Joost Sneller.

Het aanwijzen van ‘survivors’ zou een breuk betekenen met de ­manier waarop Nederland omgaat met extreme dreigingen.

Breuk Premier Rutte wil wel naar het plan kijken, zei hij dinsdag in de Tweede Kamer. “Ik zie geen acuut probleem, maar ik wil bekijken of we het voor zulke extreme situaties goed genoeg geregeld hebben”. Ook minister Ferdinand Grapperhaus van justitie noemt het ‘een interessant idee’. Hij voegde wel toe dat hij benieuwd is welke politicus “de meeste kennis en vaardigheden heeft op het gebied van crisisbeheersing’. Het aanwijzen van ‘survivors’ zou een breuk betekenen met de ­manier waarop Nederland omgaat met extreme dreigingen. Er wordt nu alleen gehandeld op basis van concrete aanwijzingen voor een aanslag. Er wordt niet, zoals in de Verenigde Staten al sinds de Koude Oorlog ­gebeurt, bij voorbaat een reserve­regeringsleider klaargezet. De VS begonnen daarmee uit angst dat Rusland een atoomaanval zou lanceren op Washington. De survivor krijgt ook het atoomkoffertje mee, met de knop om een tegenaanval te lanceren. SP-Kamerlid Sadet Karabulut is bij voorbaat de eerst 'survivor' De Nederlandse minister Grapperhaus mag hoge eisen stellen aan politici die ­‘designated survivor’ willen worden, in de VS gaat het anders. Het zijn vaak minder ­bekende politici die de taak krijgen. In de Netflix-serie is het de staatssecretaris van huisvesting, gespeeld door acteur Kiefer Sutherland, die zo ­de macht over het land krijgt toegeworpen.