D66 wil ‘zonder taboes’ samenwerken met de oppositie

Regeringspartij D66 wil met PvdA, SP en GroenLinks samenwerken na de verkiezingen van 20 maart, als de coalitie waarschijnlijk de meerderheid verliest in de Eerste Kamer. D66-fractievoorzitter Rob Jetten belooft de linkse partijen dat hij ‘zonder taboes’ wil kijken hoe de partijen het eens kunnen worden over belangrijke politieke onderwerpen.

Jetten zei dat in zijn eerste toespraak tot het D66-congres, waar hij van de leden luid applaus kreeg. “Niet elkaar afstoten maar elkaar vinden”, roept Jetten de andere fractievoorzitters op. “Niet weglopen, maar samen doorlopen.”

D66 wil met PvdA en SP samenwerken op het gebied van ‘kansengelijkheid’, en met GroenLinks kijken naar een ‘humaan migratiebeleid’, zegt Jetten. Concrete onderwerpen noemde hij niet, maar zijn uitspraken wijzen erop dat D66 bereid is vanuit de coalitie te onderhandelen met de linkse oppositie, over onderwijs, discriminatie op de arbeidsmarkt en asiel. Of zulke onderhandelingen er komen, zal ook afhangen van CDA, VVD en ChristenUnie, de andere regeringspartijen.

Verwijten

De uitgestoken hand van Jetten komt wel met een verwijt aan het adres van diezelfde oppositie waarmee D66 zegt te willen samenwerken. De andere partijen zoeken volgens D66 excuses om dat maar niet te hoeven doen. “De tijd van smoesjespolitiek is voorbij”, vindt Jetten. Met name de SP en ook Forum voor Democratie moeten het bij de D66-fractievoorzitter ontgelden, omdat die partijen de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen heeft uitgeroepen tot een referendum over het kabinetsbeleid. “Deze partijen zijn zo verliefd op zichzelf, dat de liefde voor samenwerking ver te zoeken is.”

Na de Statenverkiezingen dreigt de coalitie van Rutte-III de meerheid te verliezen in de Eerste Kamer. Omdat de rechtse partijen PVV en Forum niet bereid zijn om kabinetsplannen te steunen, zal het kabinet waarschijnlijk afhankelijk zijn van de steun van vooral de linkse oppositie.

De achterban van D66 wil nu al dat de partij losser omgaat met het regeerakkoord. De renteverhoging op studieleningen moet van de baan, vinden de leden. Zij willen dat de D66-fractie de kabinetsplannen tegenhoudt in de Eerste Kamer. Een motie daarover van de jongerenorganisatie Jonge Democraten kreeg brede steun op het congres. Daarmee is niet gezegd dat de senatoren de renteverhoging ook tegenhouden, want zij zijn niet verplicht om de motie uit te voeren. Maar uitgesloten is het ook niet. Het partijbestuur van D66 benadrukt dat senatoren zelf moeten afwegen hoe zij stemmen over de kwestie. De D66-Jongeren ontlenen aan dat zinnetje de hoop dat een flink aantal senatoren zich vrij voelt om tegen de renteverhoging op studieleningen te stemmen, regeerakkoord of niet.