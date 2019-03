D66-senator maakt overstap naar Partij voor de Dieren

Prast stapte vorige week onverwacht op als D66-senator. Ze was het al langer oneens met het partijstandpunt van D66 over dierenwelzijn. Haar vertrek kwam naar eigen zeggen vanwege een motie die ‘de emmer deed overlopen'. Prast had gehoopt dat D66 het verbod op de plezierjacht verder zou uitbreiden.

Na Prasts vertrek werd direct al gespeculeerd over een mogelijke overstap naar de Partij voor de Dieren, maar de inmiddels oud-senator zei dat ze zich eerst wilde verdiepen in de standpunten van de partij. Die blijken haar aan te spreken. Ook de klimaatplannen van de partij bevallen haar. “Bij de Partij voor de Dieren voel ik me op mijn plek”, aldus Prast in het Radio 1 journaal.

Prast is hoogleraar persoonlijke financiële planning en staat op plaats vier van de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren, die gezien wordt als een verkiesbare plek. De partij heeft op dit moment twee zetels in de Eerste Kamer, maar kan volgens peilingen rekenen op (forse) groei.

