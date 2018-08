D66 maakt bindend referendum tot hét kroonjuweel

D66 geeft het nog niet op. Het raadgevend referendum bestaat niet meer en de partij vindt zelf ook dat referenda 'niet de oplossing zijn voor alles'. Maar dan moeten er wel andere manieren komen om burgers meer bij de politiek te betrekken.

Welke, dat heeft het wetenschappelijk bureau van D66 in een 'partijvisie' op een rijtje gezet. De partij heeft de afgelopen maanden in het hele land de leden gevraagd om met ideeën te komen voor democratische vernieuwing. Die ideeën worden dit najaar besproken op het partijcongres.

Het moet leiden tot een bijgestelde koers en een nieuwe visie op de 'kroonjuwelen' van de partij. Voor D66 is democratische vernieuwing altijd een van de belangrijkste missies geweest. De nieuwe blik zal vooral pragmatischer zijn, blijkt uit de eerste plannen.

Radicale variant

Op zichzelf blijft D66 strijden voor het referendum, maar dan de radicale variant: een correctief, bindend referendum. Daarvoor moet de Grondwet worden aangepast. Kiezers krijgen bij zo'n referendum het laatste woord, maar alleen in uitzonderlijke situaties. "Zoals een noodrem nooit lichtzinnig gebruikt mag worden", schrijft het partijbureau. D66 bepleit strenge voorwaarden bij een bindend correctief referendum, zoals een 'uitkomstdrempel': een wet wordt pas verworpen bij miljoenen tegenstemmen.

Of een correctief, bindend referendum haalbaar is, is politiek zeer ongewis. Binnen het kabinet krijgt D66 dit niet voor elkaar. De coalitiepartners hebben weinig op met referenda. Daarom wil de fractie van D66 op eigen kracht proberen een correctief bindend referendum door het parlement te loodsen. Dat zal jaren kosten, áls er al genoeg steun is. De fractie wil snel beginnen. "Als de leden van D66 in het najaar instemmen, zal ik die handschoen zeker deze kabinetsperiode oppakken", zegt Kamerlid Rob Jetten.

Omdat een bindend referendum er misschien nooit komt, hebben de leden van D66 vooral andere ideeën bedacht om burgers meer inspraak te geven. Zoals het 'recht op amendement', waarbij kiezers zelf een tegenplan mogen indienen als ze het niet eens zijn met een bepaald wetsvoorstel in de Tweede Kamer.

Verder wil D66 vooral veel veranderen in het stemhokje. Kiezers zouden ook meteen moeten aankruisen wie de formateur wordt na de verkiezingsuitslag. "Dit trekt de formatie uit de achterkamertjes", hoopt de partij.

Ook moeten de kiezers de keuze krijgen hóe ze hun stem willen geven. Of je stemt op een partij (die dan zelf mag bepalen wie de zetel krijgt) of je stemt op één individuele kandidaat, stelt D66 voor. "Zo hebben meer Kamerleden een eigen mandaat". Dat moet zorgen voor minder strenge fractiediscipline.

