D66-jongeren tegen Statenleden: Ben je verkozen? Doe je werk!

De twaalf lijsttrekkers van D66 in de provincies zijn gewaarschuwd: wat de jongeren in hun eigen partij betreft, is het niet de bedoeling dat ze zelf in een college stappen. Ze moeten lid blijven van de Provinciale Staten. Het is kiezen of delen, vinden de jongeren. “Als je gedeputeerde had willen worden, had je je niet moeten kandideren voor de Staten”, vindt Dennis van Driel van de Jonge Democraten, de politieke jongerenorganisatie van D66.

Strenge oproep Het is kiezersbedrog, aldus de jongerenorganisatie, als een lijsttrekker kiest voor een post in het provinciebestuur. Dat geldt net zo goed voor andere politieke partijen. Maar alleen de D66-Statenleden ontvangen een strenge oproep: ‘Ben je verkozen? Doe je werk!’ Statenleden het bestuur controleren, niet er zelf in plaatsnemen, vinden de jongeren. Het creëert perverse prikkels, als er bij de co­a­li­tie­on­der­han­de­lin­gen ook aandacht is voor het verdelen van be­stuurs­func­ties Dennis van Driel, voorzitter Jonge Democraten De jongeren hopen op een verbod op de overstap van de Staten naar het provinciebestuur. “Er moet een betere scheiding komen”, zegt voorzitter Dennis van Driel van de Jonge Democraten. “Het creëert perverse prikkels, als er bij de coalitieonderhandelingen niet alleen aandacht is voor politieke plannen, maar ook voor het verdelen van bestuursfuncties, om er voor jezelf een baantje als gedeputeerde uit te slepen”, vreest hij. Ook voor de Tweede Kamer en de gemeenteraden moet er zo’n strikte scheiding komen.

Bekendste naam Van de twaalf provinciale lijsttrekkers van D66 zijn er vier nu gedeputeerde in het dagelijks bestuur van de provincie. Vaak zijn zij de bekendste naam op de kieslijst. De Groningse gedeputeerde Fleur Gräper bijvoorbeeld kan, als het aan de jongeren ligt, niet terugkeren als gedeputeerde. Wie die baan ambieert, moet niet op de lijst gaan staan, vinden de D66-jongeren. Zij mopperen dat bestuurders “vaak gehaald worden uit een select groepje partijleden, terwijl bestuurders van buiten de politiek net zo goed of misschien zelfs beter kunnen zijn”, aldus voorzitter Van Driel. Wat de oproep van de jongerenorganisatie bijzonder maakt is niet zozeer het principe dat zij bepleiten. Dualisme in de politiek is een typische D66-wens. Maar een gerichte oproep aan eigen D66-lijsttrekkers maakt de kritiek gevoelig, omdat die concrete D66-politici betreft.

