D66 en ChristenUnie plaveien de weg voor Rutte-III

Uit een uitgelekt compromisvoorstel blijkt dat de partijen aan de formatietafel op medisch-ethisch vlak willen geven en nemen. Daarmee lijkt de grootste hobbel op weg naar een nieuw kabinet genomen. Een op handend zijn akkoord over zaken als het voltooid leven maakt de weg vrij voor afspraken over net iets minder heikele thema’s zoals de arbeidsmarkt, migratie en klimaat.

De manier van afspraken maken past bij de lijn die D66 en ChristenUnie vorige week publiekelijk uitstippelden. Pechtold en Segers gaven toen te kennen meer te zien in het uitruilen van thema’s dan het sluiten van compromissen over principes. Pechtold zei er niets voor te voelen ‘om in vage teksten’ de onderlinge verschillen ‘weg te poetsen’. “Als je probeert bij moeilijke kwesties in het midden te komen, dan moet je je afvragen of je allebei er überhaupt wat mee hebt.” Ook Segers zei dit geven en nemen te verkiezen boven elk thema uitonderhandelen tot een compromis.

Prematuur

De onderhandelaars reageerden vanmiddag terughoudend op de publicatie. “Ik zeg even helemaal niets”, was het enige wat D66-leider Alexander Pechtold erover kwijt wilde. VVD-voorman Mark Rutte herhaalde die woorden. Alleen Gert-Jan Segers van de ChristenUnie liet duidelijk zijn ongenoegen blijken over het lek. Hij noemde de berichtgeving ‘heel schadelijk’ voor de kabinetsformatie en ontkende dat er een akkoord is bereikt. “Er is geen compromis.”

De woordvoerders van de betrokken partijen kwalificeren het gelekte compromisvoorstel als prematuur. Ze ontkennen het bestaan van het stuk niet – daarvoor bevat het AD-artikel ook te veel citaten – maar de afspraken zijn volgens hen nog in ontwikkeling. Dat sommige medisch-ethische dilemma’s onbenoemd blijven in de krant, wekt ook de indruk dat het geen afgerond document betreft. Te denken valt aan euthanasie bij kinderen, prenatale screening op de ziekte van Down en de bedenktijd bij abortus.

Een andere vraag die het naar buiten gekomen voorstel onbeantwoord laat, betreft de opstelling van de ChristenUnie omtrent hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven. Het kabinet kan het initiatief voor wetgeving op dit vlak aan de Tweede Kamer laten, maar zal aan het eind van de rit altijd een handtekening namens het kabinet nodig hebben. Eerder zei Segers dat een kabinet met de ChristenUnie erin het tekenen van een dergelijke wet zou moeten weigeren.