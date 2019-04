D66 doet een opvallende oproep: er moet een Europese FBI komen

Europese economieën en regeringen raken steeds meer met elkaar verstrengeld en de Europese criminaliteit integreert mee. “Het is al jaren zo dat internationale criminaliteit ontzettend aanwezig is”, legt Den Boer uit. “Kijk naar drugssmokkel en mensenhandel. De volumes daarvan zijn enorm.” In haar plan, dat bestaat uit tien voorstellen voor Europese politie-integratie, verwijst ze onder andere naar de Nederlandse cocaïneverspreiding, die van Rotterdam doorstroomt naar andere delen van Europa.

Lees verder na de advertentie

Door de opkomst van Europees terrorisme zou haar idee op steeds meer steun kunnen rekenen. Zo stelde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, na de Brusselse aanslagen in 2016 dat alleen een ‘veiligheidsunie’ kon voorkomen dat ‘fragmentatie ons kwetsbaarder maakt’. Toenmalig minister van buitenlandse zaken Bert Koenders sprak toen ook al over een Europese FBI. Zijn voorstel werd destijds nog afgewezen door het kabinet in Den Haag.

“Koenders had het over een inlichtingendienst, een soort van Europese AIVD. Dat is een ander plan”, zegt Den Boer. “Ons plan gaat over politiesamenwerking tegen criminelen en terroristen.”

Er bestaat al een Europees politiesamenwerkingsverband, genaamd Europol, gevestigd in Den Haag. Dat vindt Den Boer niet genoeg. Zo heeft Europol nog geen dwangbevoegdheden, zoals ondervragingen of arrestaties. Volgens Den Boer moet dat veranderen. “Nederlanders willen dat Europa hen beschermt”.

Lees ook: