Curaçao bevrijdt zich uit de gijzeling van Schotte

Het waren historische verkiezingen, na een ‘poging tot staatsgreep’ door de corrupte Gerrit Schotte. Maar de bevolking van Curaçao heeft in meerderheid gekozen voor de gedegen politiek van de liberale Eugene Rhuggenaath (PAR) en de sociaal-democraat Hensley Koeiman (MAN). Rhuggenaat won zes zetels, Koeiman vijf. Samen kunnen zij, wellicht aangevuld met de zetel die Suzy Camelia-Römer van de nieuwe partij PIN behaalde, een coalitie vormen die stabiliteit op het eiland brengt, én economisch herstel.

Met de verkiezingsuitslag moet er een einde komen aan een periode van onrust op Curaçao, waar een deel van de politiek is verweven met de gokmaffia. Die probeert met populistische beloften, het omkopen van politici en particuliere giften invloed te kopen.

Poging tot staatsgreep

Begin dit jaar lukte het de voor corruptie veroordeelde Gerrit Schotte (van de partij MFK) de ‘schone coalitie’ onder leiding van Koeiman ten val te brengen door kabinetsleden los te weken. Vervolgens probeerde hij met zijn nieuw gevormde meerderheid de eerder uitgeschreven verkiezingen af te gelasten. Minister Plasterk van koninkrijksrelaties zei vandaag bij omroep WNL dat hij die actie heeft beschouwd als ‘een poging tot staatsgreep’. Daarom besloot hij de organisatie van de verkiezingen in handen te geven van de gouverneur, de directe vertegenwoordiger van de koning.

Rhuggenaath schetste een 'boulevard van vooruitgang'

Als de vrije verkiezingen van afgelopen vrijdag één ding hebben duidelijk gemaakt, is het dat deze harde en historische ingreep van Plasterk de juiste was. Niet de anti-Nederlandse Schotte (5 zetels) en consorten hebben de meerderheid op het eiland, maar de grote stabiele partijen die weliswaar een autonoom Curaçao voorstaan, maar ook de band met het koninkrijk koesteren.

Die boodschap werd in de afgelopen campagneweken vooral uitgedragen door Eugene Rhuggenaath, die als een Curaçaose Kennedy niet wilde polariseren, maar met verwijzingen naar Nelson Mandela pleitte voor ‘harmonie en solidariteit’. Hij schetste een ‘boulevard van (economische) vooruitgang’, en die grote woorden sloegen aan op het kleine Curaçao. Wat ook hielp: in zijn eerdere politieke carrière heeft Rhuggenaath ook bewezen dat hij vooral op economisch gebied sterk is én wars van vriendjespolitiek. Zijn PAR ging van vier naar zes zetels en is nu de grootste partij. Daarmee heeft de in Nederland opgeleide Rhuggenaath ook het initiatief in de formatie.