Crisis Noord-Korea lijkt afgewend: Kim wint weer met ‘afgronddiplomatie’

Vandaag moesten de tekstschrijvers van de Geliefde Leider Kim nog wel kwijt ‘dat het een heerlijk historisch moment zou zijn’ als diens Hwasong-raketten ‘de luchtpijpen van de Yankees omdraaien en dolken in hun nek steken’.

Toch hinten de betrokken landen nu allemaal op overleg, Zuid-Korea’s progressieve president Moon Jae-in voorop. Op tv herdacht hij gisteren het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van het Koreaanse schiereiland van de Japanners. “Wat voor beren er nog op de weg mogen verschijnen, wij moeten het nucleaire probleem absoluut vreedzaam oplossen. Dat vinden ook de Amerikanen”, aldus Moon.

Al met al heeft Kim weer een ronde gewonnen met de bekende ‘afgronddiplomatie’ van Noord-Korea

De Amerikaanse topgeneraal Joseph Dunford bezoekt momenteel Zuid-Korea. Hij bevestigde de wens tot een vreedzame afloop van de crisis. Kim liet weten dat hij het ‘stomme gedrag van de Yankees nog even zal aankijken’ voor hij besluit of hij een raket laat afvuren. Vrij vertaald: de druk is van de ketel.

Al met al heeft Kim weer een ronde gewonnen met de bekende ‘afgronddiplomatie’ van Noord-Korea. Pyongyang had de boel zo opgezweept dat de hele wereld het uitbreken van een oorlog vreesde. Toch had Kim het steeds zo geformuleerd dat een uitweg zonder gezichtsverlies onder handbereik was. Zo gaf hij nooit een datum voor zijn test, en zei hij dat de raketten in zee bij Guam zouden landen, dus niet op Amerikaans grondgebied. Hij sleept er wel uit dat het regime na vele jaren van negeren door de grootmachten weer aan een onderhandelingstafel komt te zitten.

Wanneer is onduidelijk. Maandag beginnen de VS en Zuid-Korea hun jaarlijkse militaire oefening op en rond het schiereiland. Pyongyang ziet die altijd als provocatie en aanloop naar een invasie.

