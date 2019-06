Couppoging verijdeld in Ethiopië, stafchef leger neergeschoten

Eerder had de eerste minister al gemeld dat er in de regio van Amhara, in het noordwesten van het land, een staatsgreep was afgewend. Ook hierover werden geen verdere details vrijgegeven.

De Amerikaanse ambassade in Addis Abeba vaardigde een veiligheidswaarschuwing uit. Op de website staat te lezen dat de ambassade op de hoogte is van ‘meldingen van geweld in en rond de stad Bahir Dar’. Er wordt opgeroepen om niet naar Bahir Dar en Amhara af te reizen. Wie zich al in het gebied bevindt, krijgt het advies niet naar buiten te gaan.

Sinds hij na twee jaar van onrust in Ethiopië in april 2018 aan de macht kwam, probeert premier Abiy Ahmed het land te democratiseren en economische hervormingen door te voeren. Ook heeft hij vrede met buurland Eritrea tot een prioriteit gemaakt.