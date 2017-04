Corruptie-onderzoek naar Pakistaanse premier vanwege Panama Papers

Uit de vorig jaar door Trouw en andere media onthulde stukken van een advocatenkantoor in Panama blijkt dat twee zoons en een dochter van Sharif via postbusvennootschappen luxe appartementen kochten in Londen. Volgens het Pakistaanse hof is er te weinig bewijs van corruptie om de premier uit zijn functie te zetten.

De zaak veroorzaakte al maanden opwinding in Pakistan en dreigde het Zuid-Aziatische land in een politieke crisis te storten. Dat het hooggerechtshof vandaag bepaalde dat er te weinig bewijs is van corruptie werd door Sharifs partij en familie gevierd als een overwinning. “Alle lof en glorie zijn uitsluitend aan Allah”, twitterde Maryam Nawaz Sharif, zijn dochter en beoogde politieke opvolger.

Uit de Panama Panama Papers blijkt dat kinderen van Sharif via postbusfirma's appartementen kochten in Londen

Legaal vermogen De familie van Sharif geeft wel toe dat zij bezittingen heeft ondergebracht in vennootschappen op de Britse Maagdeneilanden. Maar volgens de familie gaat het om vermogen dat legaal is verworven en dat niks te maken heeft met de premier. De corruptiebeschuldigingen zouden politiek gemotiveerd zijn. Maar Pakistaanse oppositieleiders, onder wie de voormalige cricket-vedette Imran Khan, noemen dat verweer ongeloofwaardig. Zij verdenken de premier van corruptie, belastingontduiking en het verbergen van bezittingen in het buitenland. Terwijl het hooggerechtshof in Islamabad vandaag uitspraak deed, eisten betogers buiten het gerechtsgebouw het aftreden van de premier. “Vertrek Nawaz! Vertrek Nawaz!” werd er onder meer gescandeerd. Pakistan kampt al decennia met wijdverbreide politieke corruptie. Op de corruptieperceptie-index van pressiegroep Transparency International staat het land op plaats 116, net iets beter dan bijvoorbeeld het Afrikaanse Malawi, maar slechter dan Egypte, Ethiopië en de Filippijnen

Invloedrijke strijdkrachten Sinds 2013 leidt Nawaz Sharif een conservatieve, ondernemersvriendelijke regering. Hij geeft prioriteit aan investeringen in infrastructuur en het aanzwengelen van de Pakistaanse economie. Sharifs regering voelt de hete adem van de machtige Pakistaanse strijdkrachten in haar nek Ondanks de corruptie-onthullingen uit de Panama Papers wist de notoir verdeelde oppositie Sharifs regering tot nu toe niet ten val te brengen. Maar de premier en zijn ministers voelen wel de hete adem van de machtige Pakistaanse strijdkrachten in hun nek. Sharif was twee maal eerder premier en werd beide keren afgezet door de generaals. Pakistan is sinds zijn onafhankelijkheid in 1947 ongeveer de helft van de tijd geregeerd door militairen.

