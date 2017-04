Correctief referendum door initiatiefnemers op de lange baan geschoven

Het initiatiefwetsvoorstel rond een correctief referendum gaat voorlopig de ijskast in. Of het daar ooit nog uitkomt, is zeer de vraag.

Lees verder na de advertentie

Voor 1 mei zouden PvdA, GroenLinks en D66 (de drie initiatiefnemers van de Grondwetswijziging), zo beloofden ze de rest van de Kamer, laten weten wat ze zouden doen met hun initiatief. Dat was voor de verkiezingen al door de oude Kamer en de Eerste Kamer goedgekeurd.

Volgens PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk was vervolgens de kans zeer groot geweest dat de PvdA uiteindelijk tegen het eigen wetsvoorstel zou hebben gestemd

Het initiatief maakt een correctief referendum mogelijk. Nadat het parlement een wet aanvaard heeft, kan bij voldoende steun een referendum worden gehouden, waarin de kiezer om een oordeel over de wet gevraagd wordt. Valt dat oordeel negatief uit, dan is de wet van de baan.

Omdat het een wijziging van de Grondwet betreft moeten de beide Kamers zich er twee keer over buigen, maar het was de vraag of GroenLinks en PvdA er nog wel voor voelden na uitspraken van hun beider verkiezingscongres. De leden van de twee partijen willen af van het referendum.

Het gevaar dat de wet in tweede lezing geen meerderheid zou halen in de Tweede Kamer is nu voorlopig even afgewend. Gisteren werd afgesproken dat de drie partijen van het initiatief het wetsvoorstel wel indienen, maar dat het voorlopig niet wordt behandeld. Pas als er een nieuw kabinet is, kan het weer uit de la worden opgediept.

Geen meerderheid Eerder op de dag leek het er even op dat de PvdA de wet op eigen houtje zou indienen. De partij is eerste ondertekenaar van de wet en zou dat kunnen doen als de namen van de twee andere partijen dan geschrapt zouden worden. Volgens PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk was vervolgens de kans zeer groot geweest dat de PvdA uiteindelijk tegen het eigen wetsvoorstel zou hebben gestemd. Van Dijk voelt zich immers gebonden aan de uitspraak van zijn eigen partijcongres. "Zo werkt een ledendemocratie nu eenmaal", aldus het nieuwbakken Kamerlid. De PvdA-fractie mag aanzienlijk kleiner geworden zijn, nu het vrijwel zeker is dat ook de sociaal-democraten geen voorstellen meer zullen steunen die verplichtende referenda mogelijk maken, wordt het vrijwel zeker dat die er voorlopig niet komen. VVD en CDA zullen er alles aan doen om dat al in de formatie vastgelegd te krijgen, al wordt door onderhandelende partijen verzekerd dat het onderwerp nog niet ter sprake is geweest aan de onderhandelingstafel bij informateur Edith Schippers. Maar al komt er geen afspraak te staan in het regeerakkoord, dan nog is duidelijk dat er geen meerderheid is in de nieuwe Kamer.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.