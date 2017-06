Corbyn scoort onder jongeren, met dank aan de financiële crisis

Het wordt al een 'jeugdbeving' genoemd in de Britse pers: de overweldigende overwinning die Labour afgelopen donderdag boekte onder de jonge kiezer. Harde cijfers zijn er niet, maar uit peilingen die voor, tijdens en na de kiesgang werden gehouden, blijkt dat Jeremy Corbyn een grote aantrekkingskracht had op twintigers en dertigers.

De jeugdstem was zo de belangrijkste factor in de enorme sprong die Labour in de kiezersgunst maakte. Waar tijdens de verkiezingen van 2010 jongeren nog dichtbij het gemiddelde stemgedrag zaten, sloegen zij de afgelopen twee verkiezingen ferm linksaf. Liefst twee van de drie stemmers onder de 25 kozen dit keer voor Labour. Het is dat er meer 'grijze' dan 'groene' kiezers zijn, anders hadden Theresa May en haar Conservatieve Partij wel kunnen inpakken.

Campagne

De grote vraag is waar die enorme aantrekkingskracht vandaan komt. Corbyn werd in de campagne door bijna de gehele Britse pers - van rechts tot links - verguisd als een radicaallinkse potverteerder zonder voeling met de kiezer, en met een dubieus verleden als onder meer IRA-knuffelaar. En dat nota bene in een campagne die werd opgeschrikt door verschillende terroristische aanslagen.

Maar aan al die kritiek hadden jongeren geen boodschap. Zoals The Economist stelde: de millennials kunnen zich de jaren tachtig en Corbyns eventuele misstappen in die periode niet herinneren, want ze waren toen nog niet, of pas net geboren. Zij voelen zich wél aangesproken door Corbyns verzet tegen de Amerikaanse inval in Irak in 2003, en vooral door diens harde kritiek op het beleid van bezuinigingen dat na de financiële crisis van 2008 volgde.

Vooral dat laatste is belangrijk voor de twintigers en dertigers van nu, want die financiële crisis heeft ervoor gezorgd dat zij moeilijker aan de bak komen. In The Spectator haalde een commentator dit weekeinde een studie aan waaruit blijkt dat Britten die tussen 1981 en 1985 werden geboren gecorrigeerd 40 pond (45 euro) per week minder verdienen dan de generatie die een decennium eerder werd geboren in diezelfde periode van hun leven. Daarmee zijn ze de eerste generatie sinds de Industriële Revolutie (in de negentiende eeuw!) die zo'n teruggang meemaakt.

© AFP

Dat, zo stelt de commentator, heeft geleid tot een afkeer van het kapitalisme onder jongere generaties. Want wat hebben zij aan een systeem dat hen niet vooruit helpt, maar waarbinnen multinationals kapitalen vergaren zonder belasting te betalen? En ook hier geldt weer dat millennials geen herinnering hebben aan allerlei aberraties van het socialisme, waardoor het hen niet moeilijk valt om te zwichten voor de linkse oplossingen van Corbyn: het renationaliseren van eerder geprivatiseerde sectoren, en geld pompen in de publieke sector.

Het is een gegeven dat niet alleen in het Verenigd Koninkrijk de kop opsteekt. In Frankrijk deed de radicaallinkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon het dit voorjaar onder de jongste kiezers uitstekend tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De kandidaat, die voor een hoogste inkomensbelastingschijf van 90 procent pleitte, kreeg 30 procent van de kiezers onder de 25 achter zich.

Jonge kiezers in Liverpool tonen hun steun voor Corbyn, wiens gezicht op panties was te zien. © AFP

En Corbyns evenknie in de Verenigde Staten, de zeventiger Bernie Sanders die zichzelf in de VS socialist durfde te noemen, deed het tijdens de Democratische voorverkiezingen zo goed onder jonge kiezers dat hij bijna Hillary Clinton versloeg. Sanders kwam Corbyn anderhalve week geleden nog helpen tijdens een campagnebijeenkomst in Londen.

Het waren bovendien Sanders' medewerkers die Labour hielpen om een succesvolle campagne op te zetten - zowel op het vlak van sociale media als via de reguliere weg. Die campagne, met veel vrijwilligers en wervende bijeenkomsten, zal er zeker toe hebben bijgedragen dat jongeren zich massaal registreerden voor de verkiezingen én dat hun opkomst veel groter was dan tijdens de vorige verkiezingen in 2015. Toen kwam van de 25-minners 43 procent opdagen. Nu zou dat volgens peilers rond de 67 procent zijn.

Maar misschien is de verklaring voor Corbyns succes ook simpeler: hij voerde een positieve campagne met veel leuke dingen voor de mensen, vooral ook voor jongeren. Zo beloofde hij de collegegelden af te schaffen. Dat laatste vormt ook meteen een waarschuwing voor hem. In 2010 beloofden de Liberal Democrats hetzelfde, waarna ze 30 procent van de jongerenstem wonnen. Vervolgens vormden ze een coalitieregering met de Conservatieven; de collegegelden verdriedubbelden. In 2015 stemde nog maar 5 procent van de 25-minners op de Libdems.

