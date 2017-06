Conservatieve Partij steunt May tegen wil en dank

Ze trok zich dit weekend terug in haar huis in Maidenhead, ten westen van Londen. Daar zagen bewoners haar samen met haar man boodschappen doen bij de luxe supermarkt Waitrose. Even doen alsof het leven weer normaal was. Maar haar machtspositie is door de verkiezingen enorm aangetast.

De voormalig minister van financiën George Osborne, vorig jaar nog ontslagen door Theresa May en tegenwoordig hoofdredacteur van de krant The Evening Standard, gooide met zichtbaar genoegen olie op het vuur. “May is een dead woman walking”, zei hij tegen de BBC. “Het zou zomaar kunnen dat het halverwege deze week voorbij is voor haar.”

Open deur

Voorlopig lijken de meeste Conservatieve parlementariërs haar te steunen. Niet zozeer omdat ze nog een rotsvast vertrouwen hebben in May, maar omdat veel Conservatieven het vooruitzicht van ofwel een nieuwe leiderschapscrisis ofwel nieuwe verkiezingen nog veel onheilspellender vinden. Peilingen in sommige zondagkranten lieten ineens een voorsprong van Labour zien op de Conservatieven. Nu niet vasthouden aan May: zet de deur in Downing Street open voor Jeremy Corbyn, zo is de gedachte.

Wel beweerden de Sunday Times en de Mail on Sunday dat Boris Johnson zich zou warmlopen om May binnen afzienbare tijd van de troon te stoten. Meerdere parlementsleden zouden hem daartoe aansporen. Johnson ontkende stellig. Via ITV lekten whatsappberichten uit van Johnson aan enkele parlementsleden, die dat beeld bevestigden.

“Ik kan me niet herinneren dat we 43 procent van de stemmen hebben gehaald. We moeten voorkomen dat het lijkt alsof Corbyn deze verkiezingen heeft gewonnen en niet toestaan dat de media wilde verhalen verspreiden. We moeten kalmeren en achter de premier gaan staan”, zou Johnson zijn collega’s geappt hebben. Al weet je het met de voormalig burgemeester van Londen nooit. Hij heeft nooit een geheim gemaakt van zijn ambities om ooit premier te worden.