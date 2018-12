Conservatief en groen kunnen samengaan; een bevrijdende gedachte

Zijn groene standpunten zijn ingebed in conservatieve waarden, grofweg: de waarden van Merkels CDU. Hij is gematigd, een politicus van het midden, zegt hij. Hij framet veel standpunten in conservatieve taal.

Lees verder na de advertentie

‘Bewaren’ is een van zijn kernwoorden. We moeten de leefomgeving bewaren, het weefsel van de samenleving bewaren. Natuurbescherming is de bescherming van Duitsland, van het vaderland. Hij benadrukt het belang van veilige gezinnen voor kinderen. Hij stelt hoge eisen aan nieuwkomers, in ruil voor banen. Merkel heeft het graag over een ‘sociale markteconomie’, Kretschmann over een ‘ecologische sociale markteconomie’.

Dankzij dit oxymoron, de vereniging van twee te­gen­stel­lin­gen, trekt de politicus uiteenlopende kiezers aan

Kretschmann is daarmee een conservatief-groene politicus, ‘burgerlijk groen’ zeggen de Duitsers mooi. Het zijn oxymorons - die verenigen twee tegenstellingen. Normaliter ben je óf groen óf conservatief, maar Kretschmann is het allebei. Een oxymoron-politicus kan aantrekkelijk zijn voor verschillende soorten kiezers. Voor de traditionele groene kiezer. Maar Kretschmann wordt ook gesteund door kiezers die normaliter CDU stemmen.

Door kiezers die het gemaakt hebben in het leven, naar de CDU lonken, maar ook trouw willen blijven aan de linkse idealen uit hun jeugd. Een oxymoron-politicus stijgt boven traditionele tegenstellingen uit. Dat kan een bevrijdende gedachte zijn: conservatief en groen kunnen samengaan.

Overigens, de voorzitter van de Groenen staat voor een linkse koers. Misschien wel tot opluchting van de CDU.

Met een slimme term kun je de werkelijkheid niet alleen beschrijven, maar ook maken. Bestuurskundige Hans de Bruijn wijst wekelijks op voorbeelden van framing. U leest ze op trouw.nl/framing.

Lees ook: