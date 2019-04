Congres wil einde financiële steun Saoedi-Arabië, Trump spreekt veto uit

Volgens de Senaat schendt betrokkenheid van de VS in Jemen de grondwet, omdat niet de president maar het Congres bepaalt wanneer de VS zich in een oorlog mengt.

Lees verder na de advertentie

‘Deze resolutie is een nutteloze en gevaarlijke poging om mijn constitutionele bevoegdheden te verzwakken en de levens van Amerikaanse burgers in gevaar te brengen’, verklaarde Trump in een reactie.

De resolutie, die begin deze maand door zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat werd goedgekeurd, kwam er in de nasleep van de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul. Khashoggi sprak zich regelmatig kritisch uit over Saoedi-Arabië. Hij zou zijn vermoord in opdracht van de Saoedische regering. Het lichaam van de journalist werd nooit gevonden.

Trump verzet zich tegen het bekritiseren van Saoedi-Arabië. Hij noemt het land een belangrijke bondgenoot. Het land zelf hekelt de ‘inmenging in binnenlandse politiek van Saoedi-Arabië’.

In Jemen woedt al vier jaar een oorlog, waarbij inmiddels tienduizenden burgerslachtoffers zijn gevallen. Saoedi-Arabië staat ook aan het hoofd van een internationale coalitie die in dat land de Houthi-opstandelingen bestrijdt.

Trump sprak vorige maand voor de eerste keer tijdens zijn presidentschap een veto uit. Het Congres wilde een einde maken aan de noodtoestand die door Trump was uitgeroepen om de grens aan de Mexicaans-Amerikaanse grens te financieren, maar de president stak daar een stokje voor.