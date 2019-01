Congo vreest onrust nu de oppositie een omstreden verkiezingswinst boekt

Oppositiekandidaat Felix Tshisekedi is verrassend uitgeroepen tot de voorlopige winnaar van de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo. Hij won met 38 procent van de stemmen, maakte de nationale kiescommissie van het Afrikaanse land op de vroege donderdagochtend bekend. De uitslag van de chaotische stembusgang, die bol stond van onregelmatigheden, zou eigenlijk afgelopen zondag al bekend zijn gemaakt.

Aanhangers van Tshisekedi reageerden euforisch op de uitslag en dansten in de straten van hoofdstad Kinshasa. Zij zijn blij dat er eindelijk een einde lijkt te komen aan de achttienjarige heerschappij van Joseph Kabila. Hij weigerde in eerste instantie af te treden en wist de verkiezingen twee jaar lang uit te stellen om ‘veiligheidsredenen’.

“Vandaag ben ik blij”, reageerde Tshisekedi nadat de uitslag bekend was gemaakt. “Blij voor jullie, mijn aanhangers. Blij voor de Congolese bevolking. Iedereen viert dat er vrede is. Niemand had kunnen bedenken dat een oppositiekandidaat zou kunnen winnen!”

Electorale coup

Maar niet iedereen staat achter de resultaten die de kiescommissie naar buiten bracht. Rivaliserend oppositiekandidaat Martin Fayulu claimt dat er sprake is van fraude en spreekt van een ‘electorale coup’. Hij werd volgens de officiële uitslag tweede met 34 procent van de stemmen. “Deze resultaten weerspiegelen niet de waarheid van de stembiljetten.” Hij riep het Congolese volk op om als één man op te staan om zijn overwinning te beschermen.

De katholieke kerk, die van oudsher heel machtig is in het land, beweert ook dat er een andere winnaar uit de bus is gekomen dan Tshisekedi. Wie er volgens haar peilingen heeft gewonnen, wil de kerk niet bekendmaken, maar ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters en AP dat Fayulu overduidelijk de meeste stemmen heeft gekregen volgens de tellingen van deze 40.000 waarnemers. Ook Frankrijk en België betwisten de uitslag. Didier Reynders, Belgische minister van buitenlandse zaken, zei tegen omroep RTBF dat hij de tijdelijke positie van België in de VN-veiligheidsraad zal gebruiken om meer duidelijkheid te krijgen over de verrassende wending in de Congolese verkiezingen.

Fayulu stookte donderdagochtend de geruchten op dat Kabila en Tshisekedi het op een akkoordje hebben gegooid. Kabila zou Tshisekedi als winnaar benoemen om daarmee zijn politieke invloed veilig te stellen. De voormalig president wilde volgens critici koste wat het kost voorkomen dat Fayulu aan de macht kwam, omdat die de steun heeft van twee van Kabila's grootste tegenstanders: voormalig krijgsheer Jean-Pierre Bemba en zakenman Moïse Katumbi. Ook lijkt Fayulu meer verandering te vertegenwoordigen met zijn beloftes om corruptie aan te pakken en de rechtsstaat te handhaven. De hoop dat Kabila’s kandidaat Emmanuel Shadary zou winnen was na de verkiezingen van 30 december al snel vervlogen. Hij heeft zich neergelegd bij de uitslag en noemde Tshisekedi’s winst ‘de wens van het volk’.

De gesprekken die Kabila en Tshisekedi achter de schermen met elkaar voerden, brachten de geruchtenstroom op gang. Volgens vertegenwoordigers van de oppositieleider gingen die alleen maar over een vreedzame machtsoverdracht. Beiden ontkennen dat er een deal is gesloten. Wel beschreef Tshisekedi vertrekkend president Kabila in zijn speech als een ‘belangrijke politieke partner’.