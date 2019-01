Congo vreest onrust na omstreden verkiezingswinst oppositie

Hij heeft met 38 procent van de stemmen gewonnen, maakte de nationale kiescommissie van het Afrikaanse land op de vroege donderdagochtend bekend. De uitslag van de chaotische stembusgang, die bol stond van onregelmatigheden, zou eigenlijk afgelopen zondag al bekend worden gemaakt.

Aanhangers van Tshisekedi reageren euforisch op de uitslag en dansen in de straten van hoofdstad Kinshasa. Zij zijn blij dat er eindelijk een einde lijkt te komen aan de 18-jarige heerschappij van voormalig president Joseph Kabila. Hij weigerde in eerste instantie af te treden en wist de verkiezingen twee jaar lang uit te stellen vanwege ‘veiligheidsredenen’.

“Vandaag ben ik blij”, reageerde Tshisekedi nadat de uitslag bekend was gemaakt. “Blij voor jullie, mijn aanhangers. Blij voor de Congolese bevolking. Iedereen viert dat er vrede is. Niemand had kunnen bedenken dat een oppositiekandidaat zou kunnen winnen!”

Maar niet iedereen staat achter de resultaten die de kiescommissie naar buiten heeft gebracht. Rivaliserend oppositiekandidaat Martin Fayulu claimt dat er sprake is van fraude en spreekt van een ‘electorale coup’. Hij werd volgens de officiële uitslag tweede met 34 procent van de stemmen. “Deze resultaten weerspiegelen niet de waarheid van de stembiljetten”. Hij riep het Congolese volk op om als één man op te staan om zijn overwinning te beschermen.

De katholieke kerk, die van oudsher heel machtig is in het grondstofrijke land, steunt Fayulu. Volgens de opiniepeilingen van de kerk heeft niet Tshisekedi, maar zakenman Fayulu de meeste stemmen gekregen. Ook Frankrijk en België betwisten de uitslag. Didier Reynders, Belgische minister van buitenlandse zaken, zei tegen omroep RTBF dat hij de tijdelijke positie van België in de VN-veiligheidsraad gaat gebruiken om meer duidelijkheid te krijgen over de verrassende wending in de Congolese verkiezingen.

Fayulu gooide donderdagochtend olie op het vuur van de geruchten dat Kabila en Tshisekedi het op een akkoordje hebben gegooid. Kabila zou Tshisekedi als winnaar benoemen, om daarmee zijn invloed binnen de politiek veilig te stellen. De hoop dat Kabila’s kandidaat Emmanuel Shadary zou winnen was na de verkiezingen van 30 december namelijk al snel vervlogen. Hij heeft zich neergelegd bij de uitslag en noemde Tshisekedi’s winst ‘de wens van het volk’.

De gesprekken die Kabila en Tshisekedi achter de schermen met elkaar voerden, brachten de geruchtenstroom op gang. Volgens vertegenwoordigers van de oppositieman ging dit echter alleen maar over het bewerkstelligen van een vreedzame machtsoverdracht. Zij ontkennen dat er een deal is gesloten. Wel beschreef Tshisekedi vertrekkend president Kabila in zijn speech als een belangrijke politieke partner.

Mogelijke onrust Het is nu de vraag hoe de Congolese bevolking en de internationale gemeenschap gaan reageren op de uitslag. Zullen zij genoegen nemen met deze machtsoverdracht of zullen zij aandringen op een onderzoek naar de verkiezingen? Het land zet zich in ieder geval schrap voor mogelijke onrust, vooral in de rumoerige oostelijke provincies waar Fayulu veel aanhang heeft. Boze aanhangers zijn al de straten op gegaan om te protesteren. “Wij zullen deze nominatie nooit accepteren. De kiescommissie heeft de overwinning van het volk gestolen. We zullen dit niet accepteren”, aldus Georges Bingi, lid van Fayulu’s partij tegen persbureau Reuters. Fayulu heeft tien dagen om de uitslag bij het Congolese Hooggerechtshof aan te vechten. Als het Hof de overwinning van Tshisekedi bevestigt, zal dit de eerste democratische machtswisseling tussen twee presidenten van Congo zijn sinds de onafhankelijkheid van België in 1960. Staatshoofden volgden elkaar in het verleden op na staatsgrepen, en Kabila’s vader en voorganger Laurent-Désiré werd vermoord.

